Ріші Сунак закликає країни заходу “сміливіше” підійти до конфіскації російських активів на користь України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав західні країни бути "більш сміливими" у питанні конфіскації російських активів, заморожених на заході у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Ми повинні бути сміливішими щодо завдання удару по російській воєнній економіці... І ми повинні бути сміливішими щодо конфіскації сотень мільярдів заморожених російських активів

Про це Сунак написав у статті, опублікованій у британському виданні The Sunday Times у суботу, 24 лютого, у другу річницю повномасштабної війни Росії проти України.

“Ми повинні бути сміливішими щодо завдання удару по російській воєнній економіці... І ми повинні бути сміливішими щодо конфіскації сотень мільярдів заморожених російських активів”, - зазначив Сунак у статті.

“Це починається з [конфіскації] відсотків на мільярдні суми, які збирають ці активи, та відправлення їх замість цього в Україну.

А потім, разом з G7, ми повинні знайти законні способи конфіскувати самі активи й передати ці кошти в Україну”, - додав він.

Коментарі британського прем'єр-міністра були опубліковані на тлі обіцянок лідерів країн G7 у розмові з президентом України Володимиром Зеленським 24 лютого, серед іншого, вивчити “всі можливі шляхи, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України”, цитує британське видання The Guardian.

Країни G7 також підтвердили, що вже заморожені російські активи залишатимуться такими, допоки Росія “не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні”.

Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Європейський Союз, США, Японія та Канада заморозили активів російського Центрального банку на близько 300 мільярдів доларів.

Ми ніколи не повинні недооцінювати те, що Америка зробила для України та для євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку, і я впевнений, що вони це зроблять

Згідно зі спільним звітом Світового банку, Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та українського уряду, оприлюдненим на початку лютого, який цитує The Guardian, Україні потрібно майже 500 мільярдів доларів на фінансування відновлення внаслідок руйнувань, заподіяних Росією.

Минулого місяця, нагадує Reuters, британський міністр інвестицій Домінік Джонсон зустрівся із заступником міністра фінансів США Воллі Адейемо, щоб обговорити конфіскацію заморожених російських активів, але наголосив тоді, що це має бути зроблено відповідно до міжнародного права.

Сунак також зазначив, що країни заходу повинні піти далі у запровадженні санкцій, щоб “похитнути” переконання президента Росії Володимира Путіна, “що він може просто перечекати нас”.

На додаток, у своїй статті Сунак закликав США продовжувати надавати фінансову та військову підтримку Україні.

“Ми ніколи не повинні недооцінювати те, що Америка зробила для України та для євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку, і я впевнений, що вони це зроблять”, - написав він.

Тим часом Reuters нагадує, що Міністерство оборони Великої Британії 24 лютого оголосило про виділення 245 мільйонів фунтів стерлінгів (311 мільйонів доларів) для закупівлі артилерійських боєприпасів для України.