"Україна переможе", "Ви не самі" – міжнародні слова підтримки та обіцянки у 2-і роковини російського вторгнення

Світові лідери вшанували пам'ять українців та висловили свою підтримку українській боротьбі у другу річницю незаконного російського вторгнення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг свою заяву до роковин війни розпочав із вшанування українців, які полягли або були поранені, захищаючи свою батьківщину.

“Ситуація на полі бою залишається вкрай важкою”, – констатував генсек НАТО.

За його словами, нічого не вказує на те, що президент Росії Володимир Путін прагне миру. “Але ми не повинні падати духом”, – додав Столтенберг та відзначив успіхи України на полі бою та зокрема у Чорному морі.

Генсек НАТО також наголосив, що за останні дні та тижні члени альянсу оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів, що включають артилерійські боєприпаси, протиповітряну оборону та бойові катери, обладнання та запчастини до F-16, безпілотники та обладнання для розмінування.

“Зараз Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли”, – сказав Столтенберг у зверненні, опублікованому в у мережі X (колишній Twitter).

Генсек також заявив: “Україна вступить до НАТО. Питання стоїть не "якщо", а "коли"”.

“Коли ми готуємо вас до цього дня, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну. Для вашої та нашої безпеки”, – додав очільник НАТО.

“Стоїмо поруч з Україною”

Державний секретар США Ентоні Блінкен коротко констатував, що партнери і союзники України продовжують підтримувати її. Блінкен також розмістив відео із словами підтримки Україні від світових лідерів.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава запевнила, що японці підтримуватимуть українців, і особливо жінок та дітей у їхньому прагненні свободи.

Йоко Камікава також жорстко засудила російську агресію та заявила, що це “обурливий акт, який може підірвати основу співпраці G20”, повідомляє видання Japan News зі зустрічі G20 у Бразилії.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала, звертаючись до українців: “У той час, як ми відзначаємо другий рік жорстокого повномасштабного вторгнення Росії, ми кажемо вам – ви не самі. Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують вас”.

Дипломатка наголосила, що разом із союзниками та партнерами США підтримують українців під час їхньої боротьби за фундаментальну людську цінність свободи, а також за безпеку Європи та за її межами.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у своєму акаунті у мережі X розмістив слова з промови президента України Володимира Зеленського у Європарламенті: “Життя переможе смерть, а світло переможе темряву”.

“Україна переможе. Слава Україні”, – додав британський прем’єр.

Британська королівська сім’я оприлюднила послання короля Чарльза з нагоди двох років війни, де сказано: “Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ”.

Королівське подружжя також поділилося фотографією із церкви, де разом зі своєю дружиною Каміллою Чарльз запалив свічки в українській католицькій церкві у Лондоні у 2022 році.

Король також повідомив, що він молиться за усіх постраждалих від війни та нагадав, що упродовж війни зустрічався як із президентським подружжям України, так і з військовослужбовцями, які побували на тренуваннях у Великій Британії.

"Лише один сценарій" закінчення війни

“Україна вистоїть, тому що Україна – сильна й мужня, і тому що вона має друзів у Європі й усюди в світі. Ми пишаємося тим, що належимо до числа її друзів – сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому”, – допис українською мовою розміщено на сторінці канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у мережі Х написав: “Сьогодні, як і два роки тому, існує лише один сценарій, за яким може закінчитися незаконна війна Росії в Україні.

За словами Моравецького, цей сценарій – “перемога України та країн вільного світу”.

“Все однозначно і просто: Україна переможе, Латвія з вами і підтримуватиме до перемоги”, – так написав у мережі X президент Латвії Едгар Рінкевічс.

В інтерв'ю латвійському каналу Рінкевічс сказав: “Я хотів би, щоб дуже скоро ми говорили не про те, як допомогти Україні на полі бою, а про те, як допомогти Україні повністю відновитися”.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у день роковин війни заявила: "Якби Росія не вторглася в Україну, швидше за все ХАМАС не здійснив би такий напад на Ізраїль".

Жорстокий напад ХАМАСу на ізраїльтян 7-го жовтня, вважає Мелоні, є наслідком триваючого вторгнення Росії в Україну, цитує слова італійської лідерки видання The Jerusalem Post.

"Якщо в Україні не буде відновлено міжнародну законність, спалахи конфліктів продовжуватимуть множитися", — попереджає Мелоні.