Напередодні 2-ї річниці великого вторгнення генсек ООН та понад 50 країн закликали Росію припинити війну та вивести війська з України

Напередодні другої річниці широкомасштабного російського вторгнення Генеральний секретар ООН звернувся до Ради Безпеки в п’ятницю, наголосивши на фундаментальній необхідності поважати суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України.

Звертаючись до членів Ради Безпеки, а також кількох міністрів і послів, Генеральний секретар нагадав, що в Україні загинуло щонайменше 10 500 мирних жителів і ще більше було поранено; школи, лікарні та інша життєво важлива цивільна інфраструктура були зруйновані, а кілька сотень міст і сіл відрізані від електрики та опалення під час жорстокої зими.

Кілька мільйонів людей були вигнані зі своїх домівок, і «незліченна кількість сімей, особливо на передовій, залежать від гуманітарної допомоги».

«Багато українців переживають кошмар втрати своїх дітей. Усі діти, які були депортовані, мають возз’єднатися зі своїми сім’ями», – сказав Гутерріш.



Понад 50 країн-членів ООН вимагають від Росії негайно припинити загарбницьку війну проти України та забезпечити повне, негайне та безумовне виведення всіх російських сил і військової техніки з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми відзначаємо десятиріччя від початку збройної агресії Росії проти України 19 лютого 2014 року, яка почалася із захоплення нею Криму, та два роки від початку неспровокованого, повномасштабного та незаконного вторгнення Росії в Україну. Ми знову заявляємо про наше рішуче засудження цього кричущого порушення міжнародного права", - йдеться у спільній заяві, яку перед початком засідання Ради Безпеки ООН міністерського рівня, присвяченого другій річниці повномасштабного вторгнення, виголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Країни вимагають від Росії повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб, а також повернення всіх інтернованих і примусово переміщених або депортованих цивільних, включаючи дітей. Також країни запевнили, що вони продовжать працювати над притягненням Росії до відповідальності за тяжкі міжнародно-правові злочини, вчинені на території України.

"Ми залишаємося відданими баченню всеосяжного, справедливого та міцного миру для України відповідно до принципів Статуту ООН. У цьому відношенні нас надихає зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики з імплементації "формули миру в Давосі", де обговорювалися ключові принципи досягнення миру для України",- значиться у заяві.

Дії Росії підривають довіру до Ради Безпеки та її резолюцій, загострюють регіональну напруженість

Країни-члени ООН також засудили військову підтримку війни Росії Іраном, Білоруссю та КНДР, а також закликали всі країни не надавати зброю та обмежити експорт продукції, яка критична для військових, до Росії. Адже вона може бути використана Росією у війні проти України.

Заява також нагадує, що постійні закупівлі Росією зброї та пов’язаних з нею матеріалів, включаючи балістичні ракети, у КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН. "Дії Російської Федерації підривають довіру до Ради Безпеки та її резолюцій, загострюють регіональну напруженість і ставлять під загрозу всіх нас", – зазначається у документі.