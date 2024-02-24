“Найсильніші обмеження, які коли-небудь накладали на велику економіку” — Білий дім про нові санкції

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу у пʼятницю, 23 лютого, назвала нові санкції США проти Росії “найсильнішою низкою обмежень, які коли-небудь накладалися на велику економіку”.

“Ми продовжуватимемо притягувати до відповідальності за агресію не лише (президента Росії Володимира) Путіна, а й тих, хто його підтримує. Ці цілі знаходяться в оборонно-промисловій базі Росії, її фінансовій системі, і санкції продовжуватимуть змушувати Росію до витрат, щоб ускладнити ведення її жорстокої війни в Україні”, — заявила посадовиця.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи мають численні санкції бажаний ефект, якщо Росія все одно продовжує війну в Україні, речниця Білого дому наголосила: санкції насамперед ускладнюють ведення цієї війни для РФ.

Зокрема, міркує вона, Росія змушена звертатися до Ірану і КНДР по зброю та боєприпаси, необхідні для ведення цієї війни.

Також Жан Пʼєр навела повідомленя видання Bloomberg, в якому мовиться, що російський уряд використав майже половину наявних резервів національних енергетичних ресурсів, вливаючи гроші у свій оборонний бюджет за рахунок інших потреб.

“Путін повʼязаний із російською нафтою, і те, що Москва була змушена продавати свою нафту за дуже зниженими цінами в останні місяці, показує вплив санкцій”, — пояснила вона.

Речниця також зауважила, що санкції мають кумулятивний ефект і розповіла, що цей пакет запроваджує 500 нових адресних санкцій, які застосовуються вперше.

Жан Пʼєр запевнила, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб переконатися, що президент Путін заплатить, як за свою агресію за межами Росії, так і за репресії всередині країни. Вона повідомила, що до санкційного списку внесли трьох росіян, які причетні до ув’язнення та жорстокого поводження з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Також Жан Пʼєр повідомила, що Сполучені Штати працюють разом із союзниками та партнерами, щоб конфіскувати майже 300 мільярдів доларів суверенних активів Росії за кордоном, і використати їх для відновлення України.

“Коли вони розпочали своє жорстоке вторгнення в Україну, наші спільні дії із замороження активів Росії вплинули на їхню економіку та створили для них багато ризиків щодо того, як фінансувати цю війну та збільшувати витрати на оборону,” — заявила речниця.

Також під час брифінгу, Карін Жан Пʼєр зробила заяву з нагоди другої річниці вторгнення Росії в Україну.

“Завтра ми у жалобі за багатьма українцями, які загинули внаслідок неспровокованої та незаконної війни Росії. І ми прагнемо продовжувати підтримувати народ України, коли він захищається від жорстокої війни Росії”, — сказала речниця.

Вона вчергове закликала американський Конгрес ухвалити пакет про додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який включає допомогу України. Посадовиця заявила: спікер Палати Представників Майк Джонсон повинен виконати свою роботу, винести цей законопроєкт на голосування, і він набере необхідну підтримку. Жан Пʼєр також наголосила — це законодавство — єдиний спосіб допомогти Україні.

“Нам потрібно, щоб республіканці Палати представників приєдналися до нас у протистоянні Путіну та ухвалили законопроєкт про національну безпеку, щоб гарантувати, що ми зможемо продовжувати підтримувати Україну. Час має велике значення, і Україна не може собі дозволити чекати, доки республіканці Палати представників зволікають”, – додала посадовиця.

Відповідаючи на запитання журналіста Голосу Америки Михайла Комадовського, чи можуть США надати Україні зброю зараз в обхід Конгресу, як це відбулося з Ізраїлем у грудні, Жан Пʼєр заявила, що для цього потрібне фінансування, якого наразі немає.

“Для того, щоб Міноборони та Пентагон могли надати Україні те, чого вона потребує, нам потрібні кошти. Щоб це владнати, нам потрібно ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування потреб національної безпеки США. Немає іншого способу зробити це у двопартійному сценарії”, — підсумувала вона.

Раніше Голос Америки проаналізував, кого саме стосуватимуться нові санкції. Зокрема, вони націлені на фінансову інфраструктуру Росії, людей і компанії за межами Росії, які сприяють, організовують чи підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу, а також мережа закупівлі й виробництва іранських “шахедів”.

За повідомленнями Держдепу, санкції спрямовані проти понад 500 осіб та організацій у Росії та всьому світі, зокрема, проти компаній, які залучені до розвитку російської енергетики.

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що нові санкції проти Росії за продовження війни проти України матимуть дедалі більший довгостроковий вплив на російську промисловість та здатність Кремля продовжувати війну. За його словами, новий пакет санкцій містить “найбільшу кількість осіб та організацій, визначених в рамках одного такого заходу, вжитого Сполученими Штатами”.

“Вони матимуть зростальний і довгостроковий вплив на Росію, на їх здатність модернізувати свої галузі – оборонну промисловість, аеронавтику, видобуток енергії, усі технології, від яких було відмовлено внаслідок цих дій. Матимуть дедалі сильніший і сильніший вплив”, — сказав Блінкен.

Водночас заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо пояснив, що за політикою санкцій щодо Росії стоїть мета позбавити Кремль грошей та можливості купувати чи створювати нову зброю для продовження війни в Україні.

За словами посадовця, нові санкції спрямовані на те, щоб зменшити головне джерело федеральних доходів Росії – доходи від енергоносіїв, та на те, щоб ізолювати економіку Росії, аби вона втратила можливість купувати товари, необхідні для створення потрібної їй зброї.

Крім Сполучених Штатів, 13 пакет санкцій оголосила 23 лютого й Рада Європейського союзу. Він передбачає обмеження проти 106 людей та 88 юридичних осіб, "відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".