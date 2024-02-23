"Кремль не дочекається, доки Захід втомиться підтримувати Україну" – заступник міністра фінансів США

Розрахунок президента Росії Володимира Путіна на те, що Захід перестане підтримувати Україну марний, а Київ матиме ресурси, необхідні для захисту, заявив в п’ятницю під час заходу у Вашингтоні заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

"Кремль не дочекається, доки Захід втомиться підтримувати Україну", – таке послання санкцій, які США наклали на Росію напередодні другої річниці російського широкомасштабного вторгнення, каже Адеємо.

"Основне повідомлення, яке ми хочемо надіслати Кремлю, полягає в тому, що Україна буде мати достатньо ресурсів для того, щоб підтримувати свою економіку і просуватися вперед. Тому ви [Росія] не протримаєтеся довше, ніж ми. Зрештою, Росія заплатить за шкоду, якої вона завдала", – сказав Адеємо.

Високопосадовець міністерства фінансів пояснив, що за політикою санкцій щодо Росії стоїть мета позбавити Кремль грошей та можливості купувати, чи створювати нову зброю для продовження війни в Україні.

"Метою є уповільнити Росію та прискорити Україну", – сказав Адеємо.

За словами високопосадовця, США та країни "Групи семи" працюють над тим, щоб використати заморожені гроші Російського центрального банку на потреби оборони та відбудови України. Йдеться про близько 300 мільярдів доларів, переважно в Європі. За словами Адеємо, Росія вивела більшість своїх коштів з американських рахунків після нападу на Україну у 2014 році.

Як сказав Адеємо, санкції, які були оголошені раніше у п’ятницю Держдепом, спрямовані на те, щоб зменшити головне джерело федеральних доходів Росії – доходи від енергоносіїв, та на те, щоб ізолювати економіку Росії, щоб вона втратила можливість купувати товари, необхідні для створення потрібної їй зброї.

Як повідомляв Голос Америки, США оголосили понад 4000 юридичних і фізичних осіб причетними до санкційних обмежень щодо Росії.

За словами Адеємо, ці кроки включають санкції як проти компаній у Росії, так і проти тих, що розташовані у третіх країнах, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.

"Кремль вкладає час і ресурси в те, щоб уникнути обмеження цін. І у відповідь ми вжили ще більш жорстких заходів, запровадивши та регулюючи обмеження ціни, щоб витрати Кремля зросли, а прибутки впали. Нещодавно віцепрем’єр-міністр Росії публічно визнав негативний вплив наших заходів на їхні доходи", – наголосив Адеємо.

Цього тижня Європейський Союз оприлюднив свій 13-й пакет санкцій проти Росії, наклавши заборону на майже 200 осіб і організацій, які допомагали Росії закуповувати зброю, а також подорожували та вести бізнес у ЄС. Окремо цього тижня Велика Британія також оголосила про санкції проти компаній, пов’язаних з російським ланцюгом постачання боєприпасів.

Низка оглядачів зауважують, що санкції не мали очікуваного ефекту на російську економіку. Замість Заходу російську нафту в рекордних кількостях купували Китай, Індія та Бразилія, а витрати на військові дії стимулювали російську економіку, яка, за словами Міжнародного валютного фонду, минулого місяця зростала швидше, ніж очікувалося.

У п’ятницю президент США Джо Байден повторив свій заклик до Конгресу надати більше фінансування Україні, щоб вона могла захистити себе від Росії. "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута", - сказав він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28-го лютого.