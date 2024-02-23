Під санкції США потрапили платіжна система Росії, зброя і “канібальська воєнна економіка”

Кремль переорієнтовує економіку на створення зброї, щоб вбивати своїх сусідів, коштом економічного майбутнього власного народу – це один з аргументів Сполучених Штатів, які до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну оголосили сотні санкцій проти Росії одразу у кількох сферах.

Разом із Держдепом Міністерство фінансів США оголосило понад 4000 юридичних і фізичних осіб причетними до санкційних обмежень щодо Росії. Це повинно обмежити здатність Росії отримувати дохід, необхідний для фінансування війни, і підірвати зусилля Кремля з побудови економіки воєнного часу.

Грошові обмеження: платіжна система "Мир", банки, інвестиційні компанії

Суттєва частина оголошених санкцій націлена на фінансову інфраструктуру Росії.

Так, вперше під санкційні обмеження потрапили платіжна система “Мир” (досі вона була санкціонована лише Канадою). Про такі плани Вашингтона в американських ЗМІ говорили ще з 2022 року.

Платіжні картки та інші можливості системи “Мир” належать Центральному банку Росії та відіграють ключову роль у сприянні фінансовим операціям як усередині країни, так і за кордоном. Вони допомагали уникати санкцій.

Картки “Мир” приймають банки Куби, Білорусі, Абхазії, Вірменії, В'єтнаму, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Південної Кореї, Венесуели. У Росії заявляли про план до 2030 року розширити список країн до 35-ти.

У Туреччині з “Миром” перестали працювати восени 2022 року саме через загрозу санкцій з боку США.

Тоді Мінфін США офіційно попереджав турецькі банки та компанії, які тісно співпрацюють з Росією, що вони можуть потрапити під дію “вторинних санкцій”, інформував Голос Америки.

Під санкціями опинилися низка російських банків, інвестиційні та фінансово-технологічні компанії, регіональні фінансові установи Росії. Кілька фінустанов зі штаб-квартирами у військово-промислових базах також стали підсанкційними.

Уряд США окремо пропонує бізнес-консультації, щоб допомогти компаніям "ухвалювати обґрунтовані рішення щодо ризиків ведення бізнесу в Росії", - йдеться на сайті Держдепу США.

Ухилянти. Санкції щодо “помічників” Росії з-за кордону

Санкції також торкнуться фізичних та юридичних осіб за межами Росії, які сприяють, організовують чи підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу.

Йдеться і про осіб, які дозволяють Росії відновити зв’язок зі світовими фінансовими ринками за допомогою незаконних каналів.

У цьому питанні США тісно співпрацюють зі своїми міжнародними партнерами, свідчить Мінфін.

Також вираховують експортерів із третіх країн і перевантажувачів технологій, обладнання та запчастин до Росії, експедиторів, залучених до постачання зброї до Росії, і транснаціональну мережу відмивання грошей.

Оголошені санкції наразі торкнуться 26 юридичних та фізичних осіб у 11 країнах, включаючи Китай, Сербію, Об’єднані Арабські Емірати та Ліхтенштейн.

Щодо останнього, то йдеться про ліхтенштейнську інвестиційну компанію та компанію зі зберігання дорогоцінних металів Liemeta AG. Вона належить компанії Axel, що діє в Росії.

“Алабуга”. Під санкції потрапила мережа закупівлі й виробництва іранських “Шахедів”

Санкції накладено і на мережу “Алабуга” у Татарстані, через яку Росія купує та намагається виробляти розроблені Іраном безпілотники “Шахед”.

Крім того, США встановили обмеження і для компаній з Китаю та Сербії, які допомагали РФ обходити санкції.

Партнери “Алабуги”, а також російський виробник розвідувальних дронів “Альбатрос” та компанія з виробництва деталей до дронів “Дрейк”, як і їхнє керівництво, також у санкційному списку.

Девід Олбрайт, президент вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки у коментарі Голосу Америки висловлював упевненість у необхідності санкцій щодо “Алабуги” ще у грудні минулого року.

Крім компаній з виробництва безпосередньо зброї і боєприпасів, під санкції потрапили низка установ, що займаються у Росії видобутком золота та інших цінних металів.

Санкції щодо “канібального” воєнного виробництва, яке паразитує на економічних перспективах росіян

“Оскільки перегріта воєнна економіка Росії продовжує канібалізувати виробництво, не пов’язане з обороною, та діє користуючись з майбутніх економічних перспектив росіян, усе більше суб’єктів по всій Росії прямо чи опосередковано сприяють російській військовій машині”, – інформує Мінфін США.

Тому і російські, і іноземні фінансові установи, які сприяють чи надають будь-які послуги, пов’язані з військово-промисловою базою Росії, ризикують потрапити під санкції.

У Мінфіні кажуть, що це стосується технологій, оборони, будівництва, аерокосмічної та виробничої галузей економіки РФ.

“Сьогоднішні дії продовжують кампанію Міністерства фінансів з руйнування та деградації військово-промислової бази Росії”, – пояснюють мету у головній фінустанові у США.

Санкції накладено також на низку російських компаній, які займаються виробництвом зброї та машинобудуванням, 3D-друком (котрий нині РФ використовує в оборонних цілях), продукують верстати і деталі до військової техніки, у тому числі до літаків і танків, хімічні компоненти, напівпровідники, електроніку, оптичні пристрої, навігаційні компоненти, програмне забезпечення тощо.

Обмеження також спрямовані проти осіб, які працюють або працювали в інших секторах економіки Російської Федерації, включаючи машинобудування, електроніку, металургію та гірничодобувну галузь, а також транспорт.

Як діють санкції і як їх позбутися у разі "зміни поведінки"

Держдеп США пояснює: у результаті озвучених санкцій усе майно та інтереси включених до списку осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або під контролем громадян США, заблоковано.

Крім того, усі фізичні та юридичні особи, які прямо чи опосередковано володіють 50% або більше власності однієї чи кількох підсанкційних осіб, також блокуються.

Усі транзакції, що здійснюються особами США у межах Сполучених Штатів (або транзитом) і які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності підсанкційних осіб, заборонені.

Ці заборони включають будь-які внески або надання коштів, товарів або послуг будь-якою з цих осіб або на їх користь.

"Сила та цілісність санкцій уряду США випливають не лише зі здатності уряду Сполучених Штатів призначати та додавати осіб до санкційного списку, а й з його готовності вилучати осіб зі списку, відповідно до закону. Кінцевою метою санкцій є не покарання, а позитивна зміна поведінки", - йдеться на сайті Держдепу.

Загалом з лютого 2022 року уряд США застосував низку економічних інструментів, спрямованих на підрив і деградацію російської економіки та військової машини, йдеться на сайті Мінфіну США.