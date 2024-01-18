Путін і посадовці кажуть, що Росія не може поважати кордони і жити в мирі з Україною

Чільні російські представники відкрито заявляють, що метою війни проти України є загарбання українських територій і заперечують право українців жити в суверенній державі.

Нові войовничі заяви президента Владіміра Путіна та інших російських посадовців суперечать припущенням, що Москва хоче миру і вони відкидають можливість добросусідства Росії з непідкореною Україною.

Після того як Путін 16 січня заявив, що Москва не хоче говорити про повернення окупованих українських територій, один з його найближчих соратників Дмітрій Медведєв виступив з запереченням права українців на державність.

Путін відверто назвав окуповані частини України своїми “завоюваннями”.

“Що стосується оцього переговорного процесу, то спроба схилити нас, щоб ми відмовилися від тих завоювань, які ми втілили за останні півтора року - це неможливо”, - заявив російський президент.

Від імені Дмітрія Медведєва, колишнього президента і прем’єр-міністра Росії, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, в інтернетній мережі Телеграм 17 січня було написано, що “існування України смертельно небезпечне”, як там сказано, “для українців”.

“Я кажу про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну”, - підкреслив автор, додавши, що “хто б не стояв біля керма” української держави, завжди існуватиме "100% ймовірність нового конфлікту".

Співзвучно з цим пролунали твердження російського посла у Лондоні Андрея Келіна, який в інтерв'ю британському радіо LBC 16 січня підтвердив, що Москва активно привласнює окуповані українські регіони назвавши це «інтеграцією».

Російський дипломат одночасно стверджував, що Росія хоче дружніх відносин і не буде захоплювати Україну, а також сказав: “Що довше триватиме війна то більше ми візьмемо території”.

Посол підтвердив, що російські війська здійснюватимуть в Україні подальші наступальні операції.

"Путін уособлює війну"

Попри поширювані в міжнародній пресі повідомлення, що Росія за лаштунками натякає на бажання переговорів про припинення вогню, Україна і міжнародні партнери вказують, що Москва не згортає бойові дії.

Український президент Володимир Зеленський з трибуни Світового економічного форуму у Давосі сказав, що авторитарному режиму Путіна війна потрібна для виправдання своєї влади, а войовничість є частиною сучасної російської ідеології.

“Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у ХХ столітті: масові депортації, зрівняні із землею міста й села та жахливе відчуття, що війна може ніколи не закінчитися. Насправді Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різні війни й конфлікти й чому всі спроби відновити мир зазнали невдачі. І він не зміниться”, - наголосив Зеленський.

Також у Давосі президент Франції Еммануель Макрон застеріг, що міжнародна спільнота і насамперед Європа повинні зупинити російську агресію.

“Росія не може перемогти в Україні і не можна, щоб вона перемогла, бо в Україні вирішується питання наших цінностей, а також колективна безпека в Європі, на Кавказі і довкола», - заявив французький керівник.

Франція, а також Британія і Німеччини цього тижня оголосили більшу допомогу Україні цього року, насамперед зброї для української армії.

Тим часом Європейський Союз працює над узгодженням фінансування допомоги Україні у вигляді кількарічного плану на загальну суму 50 мільярдів Євро.

У США між законодавцями від Республіканської партії та законодавцями - демократами й адміністрацією Байдена тривають дискусії щодо рішень, серед яких виділення подальшої допомоги Україні на кілька десятків мільярдів доларів.