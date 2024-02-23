Канада запровадила додаткові санкції щодо Росії у координації зі США та Британією

Канада запроваджує додаткові санкції щодо 10 осіб та 153 організацій в Росії у координації з Британією та Сполученими Штатами. Про це 23 лютого заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Її заяву оприлюднили на сайті Міністерства закордонних справ країни.

“Санкції зосереджені на сферах, які впливають на здатність російського уряду продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну”, - йдеться в повідомленні.

Ми будемо продовжувати використовувати руйнівні заходи проти російського уряду, спрямовані на їхню здатність вести незаконну війну, доки суверенітет і територіальна цілісність України не будуть повністю відновлені.

Обмежувальні заходи спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають російській армії фінансуванням, логістикою та сприянням в ухиленні від санкцій. Одним з підсанкційних осіб є помічник президента Росії Путіна. Також під санкції потрапили високопосадовці приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

“Ці особи та очолювані ними фірми є вузлами прямої та непрямої підтримки загарбницької війни російського уряду проти України. Більшість підсанкційних організацій є частиною російського військово-промислового комплексу, надають дослідження та розробки, виробництво, ремонт, інші товари та послуги Міністерству оборони Росії”, - зазначено в документі.

На додаток Канада ввела заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані для виготовлення зброї.

Зокрема, така заборона поширюється на всі вибухові речовини, включаючи детонатори, які використовуються в гірничодобувній промисловості та будівництві. Також заборона стосується “визначених товарів зі списку, розробленого з міжнародними партнерами Канади, що становлять підвищений ризик використання російським урядом для зміцнення їхнього військово-промислового комплексу”.

Міністерка Жолі зазначила: “Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення російським чиновникам і організаціям, якими вони керують: ми підтримуємо народ України, який сміливо захищає свої права перед обличчям невиправданих і агресивних дій Путіна. Ми продовжуватимемо використовувати руйнівні заходи проти російського уряду, спрямовані на його здатність вести незаконну війну, доки суверенітет і територіальна цілісність України не будуть повністю відновлені”.

В документі зазначено, що від 2014 року Канада запровадила санкції щодо більше, ніж 2900 фізичних та юридичних осіб у Росії, Білорусі, Україні та Молдові, у зв’язку з причетністю до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.

Також, за даними канадського уряду, з січня 2022 року Канада виділила понад 9,7 мільярда канадських доларів на фінансову, військову, гуманітарну допомогу Україні та на допомогу в галузі розвитку й імміграції.