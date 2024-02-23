Небезпечна стратегія Заходу щодо України – огляд міжнародних ЗМІ

У момент, коли законопроєкт про фінансування України блокується у Конгресі, а праві в країнах Європи наполягають на скороченні допомоги Україні та можуть посилити свій вплив у червні на виборах до Європарламенту, стратегія Заходу щодо України під питанням. Про це наголошує видання Politico, аналізуючи ризики підходів західних лідерів стосовно України.

Найнебезпечніша ситуація з лютого 2022 року

У невтішному аналізі війни в Україні, та яку роль в ній відіграє західна стратегія, Politico зауважує, що з лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, ситуація ще ніколи не виглядала настільки небезпечно для України.

Видання перераховує причини для цього: блокування представниками Республіканської партії оборонної допомоги для України, що наражає українські сили на “збройний голод”; захоплення Бахмута та Авдіївки російськими силами, а також їх спроби просуватись в напрямках Мар'їнки, Роботиного та Кремінної; брак можливостей та виробничих потужностей у європейських країн, які стали сьогодні головними донорами України.

Зарано говорити про те, що Захід програє війну в Україні, але стає дедалі зрозуміліше, що це можливо

У цей самий момент, наголошує Politico, російський президент Володимир Путін лише посилює свою кампанію із залякування Заходу, в тому числі згадками про Польщу та Норвегію під час його інтерв'ю з Такером Карлсоном.

В момент, коли Україна та її союзники обмірковують жахливі варіанти розвитку подій у 2024 році, Politico ставить питання – як світ до цього дійшов?

“Зарано говорити про те, що Захід програє війну в Україні, але стає дедалі зрозуміліше, що це можливо”, – пише Politico. Видання ставить питання, як сталось так, що Захід з його авіаносцями і сукупним економічним потенціалом, який наближається до 60 трильйонів євро, а це більше за економіку Китаю, Ірану і Росії разом взятих, поступається ініціативою Росії з пострадянською економікою.

Покрокова допомога

Politico наводить думки європейських та американських дипломатів та експертів із безпеки, які зауважують, що покрокова реакція Заходу на потреби України на полі бою була принаймні частково викликана страхом перед ймовірною ядерною конфронтацією.

“В адміністрації [президента США Джо] Байдена, а також в оточенні [канцлера Німеччини Олафа] Шольца панував страх перед можливістю ядерної конфронтації. Цей страх був дуже сильним на початку. Він сформував реакцію світу”, – говорить в коментарі виданню європейський високопосадовець на умовах анонімності.

Politico наводить аналіз директора аналітичного центру "Євразія" в Німеччині Яна Техау та старшого наукового співробітника Фінського інституту міжнародних відносин Едварда Гантера Крісті, які вважають що з великою ймовірністю Путін в якийсь спосіб погрожував ядерною загрозою лідерам США та Німеччини.

Видання підкреслює, що два роки з початку повномасштабної агресії, Захід все ще проводить дебати стосовно можливості надання Україні ракет великої дальності – американських ATACMS і німецьких крилатих ракет TAURUS, а також можливості передачі Україні заморожених російських активів – близько 300 мільярдів євро для допомоги Україні.

“Після смерті Навального ЗМІ в Німеччині та США наголошують, що Байден і Шольц начебто готуються передати Україні ракети TAURUS і ATACMS. Водночас подібні дебати ведуться щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, питання яке сьогодні гальмується через опозицію з боку Німеччини та Бельгії”, - мовиться у статті Politico.

Після смерті Навального медіа в Німеччині та США наголошують, що Байден і Шольц начебто готуються передати Україні ракети TAURUS і ATACMS

Європейський Союз намагається залучити $1,5 млрд фінансування, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами, які відшукала Чехія. Про це повідомляє видання Financial Times. Йдеться про неназвану країну за межами ЄС з пів мільйона патронів калібру 155 мм і ще 300 000 патронів калібру 122 мм. Про цей план президент Чехії Петр Павел заявив ще 17 лютого.

Видання наголошує, що Чехія взяла на себе ініціативу, поки європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС. У ЄС не можуть дійти згоди щодо запропонованого поповнення Європейського фонду миру (EPF) на 5 мільярдів євро. Завдяки цьому фонду Євросоюз має можливість надавати партнерам військове обладнання, а також допомогу з навчанням.

31 січня представники Європейського Союзу повідомили, що не зможуть надати обіцяний мільйон снарядів Україні до 1 березня 2024 року – до цього часу в країнах ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Financial Times повідомляє, що деякі європейські країни вже надали частину коштів на подібну закупівлю. “Українцям без різниці, звідки ці снаряди і хто за них платить”, — наводить Financial Times цитату європейського дипломата: “Ми сперечаємося про абревіатури, поки вони страждають на передовій”.

Переговори з Путіним

Ми сперечаємося про абревіатури, поки вони страждають на передовій.

Politico підкреслює, що на фоні президентських виборів у США у 2024 році, виборів у Європейському парламенті, і підйому правих сил в Європі, які критично ставляться до допомоги Україні, вікно можливостей Заходу, щоб переламати ситуацію із допомоги Україні наближається до закриття. Водночас видання зауважує, що Захід все ще може змінити правила гри, зокрема надавши Україні ракети великої дальності TAURUS і ATACMS.

За заявами про підтримку України “стільки, скільки потрібно”, може ховатись інший порядок денний, вважають автори Politico.

“На прохання описати оптимальний результат для України наступного року кілька європейських дипломатів говорили про “стабілізацію” конфлікту”. На думку цих дипломатів, якщо це насправді так, це може означати підштовхування України до початку переговорів, які б могли призвести до “заморожування конфлікту і територіальних здобутків” в обмін на гарантії безпеки Заходу та шлях до членства в Європейському Союзі.

“Захід не відмовився від України, але його основна увага мовить про бажання згорнути конфлікт і укласти угоду з Путіним, за можливості – якнайшвидше. Питання в тому, чи допоможе цей підхід запобігти катастрофі, чи навпаки – призведе до чогось гіршого”, – пише Politico.

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