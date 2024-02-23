США відстоюють свободу і не схиляться ні перед ким – Байден до роковин повномасштабного вторгнення в Україну

Нині час стояти міцно на боці України та бути об’єднаними із союзниками та партнерами. Зараз час довести, що Сполучені Штати відстоюють свободу, і не схиляться ні перед ким. Такі заяви президент США Джо Байден озвучив з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джо Байден наголосив, що народ України “продовжує надзвичайно мужньо боротися, але у них закінчуються боєприпаси”. І нагадав, що 10 років тому Путін окупував Крим і створив маріонеткові режими в Луганській і Донецькій областях України.

Україні потрібні додаткові поставки зі Сполучених Штатів, щоб тримати оборону проти невпинних атак Росії, які здійснюються за допомогою зброї та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї, нагадує Байден.

“Поки не пізно”

Тому, за словами президента США, Палата представників мусить прийняти двопартійний законопроєкт про фінансування пріоритетів нацбезпеки, “поки не пізно”.

Цей законопроєкт передбачає термінове фінансування для України. Він також інвестує в американську оборонно-промислову базу, йдеться на сайті Білого дому.

“Його [законопроєкт] переважною більшістю ухвалили у Сенаті, і немає жодних сумнівів, що якби спікер виніс його на голосування, Палата представників швидко його б схвалила. Конгрес знає, що підтримавши цей законопроєкт, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома та протистояти Путіну. Опозиція цьому законопроекту лише грає йому на руку”, – впевнений Байден.

Американський президент також додав, що два роки тому жорсткий наступ російських військ мав на меті зламати волю і рішучість вільного українського народу та похитнути основи безпеки в Європі та за її межами.

"Через два роки ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін сильно прорахувався", - каже Байден.

Байден впевнений, що американський народ і "люди в усьому світі" розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. "Якщо Путін не заплатить ціну за смерть і нищення, він буде йти далі. І витрати для Сполучених Штатів — разом із нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європі та в усьому світі — зростатимуть", - упевнений американський президент.

Як повідомляв Голос Америки, Джо Байден також оголосив про понад 500 нових санкцій щодо Росії за продовження війни, а також за смерть в колонії російського політика Олексія Навального.

“Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей вирішальний момент не буде забута”, – додав Джо Байден.