Брифінг. Байден вимагає дій від Конгресу у річницю війни
Брифінг Голосу Америки. У другу річницю повномасштабного вторгнення, США запроваджують півтисячі санкцій проти Росії, а президент Байден вимагає від Конгресу негайно схвалення допомоги Україні. Як затримки американської допомоги впливають на хід бойових дій? Інтерв'ю із військовим. Праймеріз у Південній Кароліні - чи є шанси у Ніккі Гейлі подолати перевагу Дональда Трампа? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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