Байден закликав лідерів Конгресу діяти, щоб уникнути “жахливих наслідків бездіяльності” щодо України та забезпечити роботу уряду

Головними пріоритетами для США є захист кордону та забезпечення роботи уряду, заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з президентом США Джо Байденом в Білому домі у вівторок. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер назвав розмову керівників Конгресу з Байденом "однією з найнапруженіших". Шумер зауважив, що учасники намагались переконати Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні. "У цій кімнаті був консенсус: Зеленський і Україна програють війну, якщо ми не надамо їм зброї і не надамо її швидко", - сказав Шумер пресі після зустрічі.



Байден перед зустріччю наголосив на необхідності допомоги Україні, цю потребу він назвав “нагальною”, а наслідки “бездіяльності” Конгресу – “жахливими”.

Йдеться про те, що Палата представників Конгресу досі не проголосувала вже ухвалений у Сенаті пакет фінансування національної безпеки США загальною сумою 95 мільярдів доларів, який передбачає надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону.

Байден також сказав, що Конгрес зобов’язаний прийняти бюджет країни, щоб фінансувати уряд і що потенційне часткове припинення роботи держустанов (або “шатдаун”) “значно зашкодить економіці” США. Як відомо, з жовтня 2023 року державні установи у США працюють за тимчасовими резолюціями замість постійного річного бюджету на фінансовий рік.

Свою позицію Байден озвучив під час виступу в Овальному кабінеті після зустрічі із конгресменами.

Він прагне розблокувати мільярди доларів асигнування допомоги Україні. Крім того, в центрі уваги Білого дому – зусилля, покликані запобігти частковому зупиненню роботи урядових відомств.

Конгресмени після зустрічі також поділилися враженнями із журналістами. Напередодні лідери республіканців і демократів у Конгресі, як повідомляв Голос Америки, обмінялися взаємними звинуваченнями.

"У нас багато роботи, — сказав Байден, коли учасники зустрічі 27 лютого зібралися в Овальному кабінеті, цитує президента видання ABC News. — Ми повинні зрозуміти, як ми збираємося продовжувати фінансувати уряд, що є важливою проблемою, рішенням, яке ми повинні знайти, і я думаю, що ми це зробимо".

"Щодо України, потреби - нагальні. Я сподіваюся, що ми трохи поговоримо про це. Я вважаю, що наслідки щоденної бездіяльності в Україні жахливі. Я розмовляв з деякими нашими партнерами в G-7..., вони були дуже стурбовані", — продовжив Байден.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, пише ABC, наполягав на тому, що припинення роботи уряду не буде.

"Нам потрібно більше відвертих та чесних розмов на Капітолійському пагорбі"

"У нас було кілька зустрічей тут, - сказав Майк Джонсон журналістам, вийшовши з Білого дому. - Відвертих та чесних. І я думаю, що нам потрібно більше відвертих та чесних розмов на Капітолійському пагорбі. Тому я був радий брати в цьому участь. Ми спілкувались в групі, а потім у мене була зустріч сам на сам з президентом".

Джонсон пояснив свою позицію: "Я вважав за мету висловити те, що я вважаю очевидною правдою, а саме те, що ми повинні дбати про потреби Америки насамперед. Якщо говорити про потреби Америки, треба говорити в першу чергу про наш відкритий кордон. Я був, можливо, у 20 штатах протягом останніх кількох тижнів, подорожуючи по країні зі своїми колегами, і ми чуємо від американського народу всіх партій, усіх переконань і всіх міст держави, які відчувають це гостро, вони розуміють, що катастрофа на кордоні торкається кожного, і тому це є головною проблемою для всіх американських людей".

"Тож я неодноразово ставив це питання в тій кімнаті, і знову сам на сам з президентом. Я думаю, що наш обов’язок порушувати це питання. Іншим великим пріоритетом для нашої країни, звичайно, є фінансування нашого уряду. І ми добросовісно працювали цілодобово щодня протягом місяців і тижнів", - запевнив Джонсон.

Одна з найнапруженіших зустрічей у Овальному кабінеті

"Зустріч щодо України була однією з найнапруженіших, з якими я коли-небудь зустрічався під час багатьох зустрічей в Овальному кабінеті", - сказав журналістам лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер.

За словами Шумера, це питання настільки важливе для США, що “ми не могли дозволити собі чекати місяць, два чи три місяці”, тому що “ймовірно, програли б війну.

“У кращому випадку”, каже політик, може створити розбіжності в НАТО – якщо союзники відвернуться від Сполучених Штатів.

“Якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від поточної політики – ви пошкодуєте про це”, – зацитував Шумер власні слова, які він сказав Майку Джонсону.

“Бо справді це в його руках. Це в його руках. Ми сказали йому, наскільки це важливо. Це було пристрасно”, – наголосив Шумер.

Він також розповів учасникам зустрічі про свою поїздку в Україну, де зустрів солдатів, які стикаються з браком чи відсутністю боєприпасів.