Брифінг. Допомога для України: Байден скликає лідерів Конгресу

Брифінг Голосу Америки. Джо Байден зустрічається з лідерами Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні. Еммануель Макрон не виключає можливості відправлення військ на підтримку України. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.