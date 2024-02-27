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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Допомога для України: Байден скликає лідерів Конгресу

Брифінг. Допомога для України: Байден скликає лідерів Конгресу
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Брифінг. Допомога для України: Байден скликає лідерів Конгресу

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Брифінг Голосу Америки. Джо Байден зустрічається з лідерами Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні. Еммануель Макрон не виключає можливості відправлення військ на підтримку України. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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