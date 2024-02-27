Після взаємних звинувачень республіканці та демократи обговорять у Білому домі загрозу бюджетної кризи та допомогу Україні

Президент США Джо Байден вже вдруге цього року приймає у власній резиденції лідерів американського Конгресу. Серед тем для обговорення - загроза так званого "шатдауну" – через затримки бюджетних рішень деяким урядовим організаціям загрожує часткова призупинка роботи вже цієї п'ятниці.

Крім того, йдеться і про ухвалення пакету додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет, який затвердив Сенат, все ще не винесено на голосування у Палаті представників Конгресу США.

Минулого разу лідери Конгресу приходили до резиденції Байдена у Білому домі у січні цього року. Тоді після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.

Джонсон продовжує критикувати політику чинного президента США щодо американського кордону і прямо звинуватив її у “сотні смертей і руйнувань”, спричинених “катастрофою на кордоні” у мережі Х (колишній Twitter).

Обмін звинуваченнями

Напередодні зустрічі у Білому домі запрошені на неї політики “обмінялися звинуваченнями щодо того, хто винен, що ситуація зайшла у глухий кут”, – пише агенція Reuters про обмін відповідними заявами між спікером Палати представників США Майком Джонсоном (республіканець) і лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером (демократ).

Як повідомляв Голос Америки, Шумер у листі до своїх колег закликав Джонсона “активізуватися, щоб знову протистояти екстремістам у його фракції та вчинити правильно”, щоб погодити продовження фінансування федерального уряду та уникнути шатдауну.

Джонсон назвав цей лист “контрпродуктивним” і додав, що демократи висувають власні нереалістичні політичні вимоги.

"У нас залишили лічені дні до часткового припинення роботи уряду 1 березня. Якщо республіканці не поведуться серйозно, то це поставить під загрозу нашу економіку, підвищить витрати, знизить безпеку та завдасть невимовного болю американському народу", - йдеться зокрема у листі Шумера, пише видання CBS News.

"Політичний футбол"

Білий дім посилив тиск на Джонсона, свідчить Reuters. “Президент хоче бачити те, що інтереси нацбезпеки американського народу стоять на першому місці, а не використовуються як політичний футбол”, — цитує агенція речницю Білого дому Карін Жан П'єр.

Зустріч у Білому домі має на меті спонукати законодавців винести на голосування та ухвалити пакет фінансування національної безпеки США загальною сумою 95 мільярдів доларів, який передбачає надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону.

У Сенаті цей законопроєкт вже схвалений 70 голосами за, 29 сенаторів проголосували проти.

До п’ятниці, 1 березня, лідери повинні домовитися про фінансування деяких частин уряду, зокрема сільського господарства, транспорту та деяких служб для ветеранів. Фінансування решти уряду – зокрема Пентагону і Держдепу – наразі узгоджене до 8 березня, нагадує англомовна служба Голосу Америки.

Напередодні Білий дім звинуватив спікера Палати представників, що він ставить “власну внутрішню політику вище безпеки американського народу”.

“Спікер Джонсон підриває обороноздатність України в час, коли Путін та його іранські союзники вбивають невинних мирних мешканців. Він загрожує країнам НАТО, яких Сполучені Штати зобов’язані захищати, загрожує робочим місцям у промисловості по всій країні, перешкоджає [інтересам – ред.] Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні, відмовляє у військовій допомозі Ізраїлю та гуманітарній допомозі невинним палестинцям”, – мовиться у коментарі речника Білого дому.

З огляду на це пресслужба Білого дому надсилала республіканцям у Палаті представників документ"Пакет для читання під час відпустки" про те, які наслідки переживає Україна через затримку із пакетом допомоги від США. Як повідомляв Голос Америки, законодавці у лютому мали двотижневу відпустку, яку президент Байден гостро критикував під час свого виступу 16 лютого:

""Ні. Два тижні! Вони ідуть на два тижні! Що вони собі думають, Боже мій!"