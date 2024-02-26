Байден зустрінеться з лідерами Конгресу у вівторок, щоб обговорити допомогу Україні та загрозу урядового "шатдауну"

Президент США Джо Байден скликає лідерів обох палат американського Конгресу до Білого дому 27 лютого, щоб спонукати законодавців ухвалити пакет додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, а також запобігти черговому "шатдауну" - частковій призупинці роботи уряду США, яка може настати, якщо бюджетні законопроєкти не буде прийнято на початку березня.

Це один із тих випадків, коли одна людина може змінити хід історії. Спікер Джонсон, якби він виніс цей законопроєкт на розгляд, спонукав би сильну, двопартійну більшість голосів за допомогу Україні

Байден планує обговорити “терміновість” ухвалення пакету допомоги, а також законодавство, яке дозволить федеральному уряду працювати до кінця вересня, зазначив представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, адже зустріч ще не було публічно підтверджено, повідомляє агентство AP.

Серед запрошених лідерів - спікер Палати представників США Майк Джонсон (республіканець), лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ), лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс (демократ) та лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (республіканець).

Палата представників, в якій республіканці наразі мають більшість, ще не ухвалила пакет фінансування національної безпеки загальною сумою 95 мільярдів доларів, який передбачає надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону. Цей законопроєкт був схвалений у Сенаті 70 голосами за, 29 сенаторів проголосували проти.

Спікер Джонсон не виніс законопроєкт на голосування в Палаті представників, наголошуючи, що проєкту бракує положень щодо владнання безпекової ситуації на американсько-мексиканському кордоні. Однак, раніше Джонсон також відхилив іншу пропозицію закону, яка включала заходи безпеки на кордоні, нагадує видання The Hill.

На додаток, федеральний уряд США знову постає перед можливістю "шатдауну" або закінчення терміну бюджетної резолюції, яка фінансує діяльність установ федерального уряду. Якщо законодавство щодо бюджету не буде затверджено, це може призвести до призупинки роботи установ федерального уряду. Для частини федеральних агенцій "шатдаун" може настати 1 березня, а для решти – таких як Пентагон, Державний департамент тощо – 8 березня.

“Це один із тих випадків, коли одна людина може змінити хід історії. Спікер Джонсон, якби він виніс цей законопроєкт на розгляд, спонукав би сильну, двопартійну більшість голосів за допомогу Україні”, – сказав Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, в неділю, 26 лютого, в інтерв’ю каналу ABC News.

Ми говоримо спікеру Джонсону: очі історії дивляться на вас. І історія Заходу на ваших плечах. Не полишайте це. І не робіть вчинків з політичної доцільності. Не демонструйте сліпу покору Дональду Трампу

Лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер у неділю, 25 лютого, виступаючи на пресконференції після повернення з поїздки в Україну, наголосив на необхідності надати більше допомоги та пообіцяв не “полишити” Україну.

Шумер зазначив, головною проблемою українців є не нестача хоробрості, волі до боротьби чи гарної стратегії, а радше нестача боєприпасів та іншої зброї.

“Ми говоримо спікеру Джонсону: очі історії дивляться на вас. І історія Заходу на ваших плечах. Не полишайте це. І не робіть вчинків з політичної доцільності. Не демонструйте сліпу покору Дональду Трампу”, - додав Шумер.

Також у листі до своїх колег у неділю, 25 лютого, лідер більшості в Сенаті закликав Джонсона “активізуватися, щоб знову протистояти екстремістам у його фракції та вчинити правильно”, щоб погодити продовження фінансування федерального уряду та уникнути шатдауна, додає AP.

Джонсон сказав, що лист Шумера був “контрпродуктивним” і додав, що демократи висувають власні нереалістичні політичні вимоги.

"Це не час для дрібної політики", - написав Джонсон на своїй сторінці в мережі Х. “Республіканці в Палаті представників продовжуватимуть працювати сумлінно та сподіватимуться досягти результату якнайшвидше, навіть якщо ми продовжуємо наполягати на тому, що наша власна безпека на кордоні має бути розглянута негайно”.