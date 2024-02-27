"Без допомоги США мільйони загинуть". Акценти американських ЗМІ після інтерв'ю Зеленського CNN

Критика колишнього президента США Дональда Трампа, довіра до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона та "відчайдушні" заклики про допомогу Україні. Про це пишуть американські ЗМІ після інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу CNN, яке вийшло в ефір у понеділок, 26 лютого.

"Зеленський попереджає, що мільйони загинуть без допомоги США, на тлі смерті щонайменше 31 000 військових". Це заголовок до інтерв'ю із Зеленським на вебсайті самого видання CNN.

На початку статті автор наводить слова українського президента про сенатора-республіканця Джеймса Девіда Венса. Той раніше заявляв, що навіть, якщо Україна отримає гроші це результату війни не змінить. Зеленський, каже, що сенатор просто "не розуміє, що відбувається".

“Щоб зрозуміти це потрібно приїхати на фронт і побачити, що відбувається, поговорити з людьми, підійти до цивільних, щоб зрозуміти що станеться без підтримки. І він зрозуміє, що мільйони загинуть", - заявив Зеленський.

"В той час, як Росія завойовує позиції в Україні, благання Зеленського про збільшення кількості зброї та боєприпасів стають все більш відчайдушними". Із таким заголовком вийшла стаття у Washington Examiner про інтерв'ю українського президента.

Видання наводить також оцінку ситуації на полі бою від Інституту вивчення війни. Там йдеться про те, що російські війська повернули собі ініціативу на загальному театрі бойових дій і зможуть проводити наступальні операції, "коли і де вони захочуть". На тлі цього Володимир Зеленський останні кілька днів б'є на сполох у серії інтерв'ю для ЗМІ, пише видання.

Чи не найбільше різні видання коментують слова українського президента про Дональда Трампа. Зокрема консервативна платформа Fox News звертає увагу на те, що Зеленський вважає "Трамп не знає Путіна", тому що "він ніколи з ним не бився".

"Американська армія ніколи не билась з армією Росії. Не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться", - наводить цитату українського президента Fox News.

Fox News також нагадує, що Трамп обіцяв у разі переобрання закінчити конфлікт за "24 години".

The Washington Post пише, що заяви Зеленського щодо Трампа стають все "різкішими".

Видання нагадує, що відносини між ними були інтригою, ще з 2020 року, коли тоді ще на посту президента Трамп спробував використати Зеленського для політичної переваги над Джо Байденом. А зараз Трамп намагається "вбити фінансування для України".

The Washington Post звертає увагу на те, що Зеленський, який переважно поводить себе дипломатично вирішив, що дипломатія передбачає тиск, а в деяких випадках і пряму критику Трампа.

А от політичне видання The Hill коментує слова Зеленського про те, що він "довіряє" спікеру Палати представників Майку Джонсону, щодо підтримки України.

"Коли ми один з одним говорили він сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну і що він на нашому боці, і що він розуміє наскільки героїчними є наші люди, наші солдати, цивільні і так далі", - наводить цитату Зеленського з інтерв'ю видання The Hill.

У відповідь видання наводить коментар колишнього конгресмена від Республіканської партії Адама Кінзінгера, який вважає, що у Джонсона немає "політичної мудрості", щоб домовитись з демократами та ухвалити допомогу Україні.

"Проблема в тому, що у нього немає політичної мудрості, вочевидь, щоб поставити це питання на голосування та сказати "Знаєте що, Кокус Свободи (об'єднання крайньоправих республіканців у Конгресі, які виступають проти підтримки України - ред.)? Можливо ви хочете звільнити свої стільниці? Чудово, зробіть це", - коментує Кізінгер.

The Hill також нагадує, що Джонсон раніше відмовлявся ставити на голосування у Палаті представників законопроєкт про допомогу Україні. Він наполягає, що спершу Конгресом має бути схвалена міграційна реформа.