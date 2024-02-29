Джонсон: Палата представників розглядатиме допомогу Україні щойно вирішить питання бюджету США

Палата представників Конгресу США цього тижня, ймовірно, не розглядатиме допомогу Україні. Натомість, як повідомив спікер Майк Джонсон, конгресмени працюватимуть над врегулюванням безпеки кордону та уникненням "шатдауну" - часткової призупинки роботи урядових установ, що може настати в разі якщо бюджет не буде затверджено.

“Якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Це означає дві речі: означає захист кордону і фінансування нашого уряду. І тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі”, — повідомив спікер, коментуючи прийняття законопроєкту про додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який включає безпеку кордону, фінансування для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону.

Відповідаючи на питання кореспондентки Голосу Америки Катерини Лісунової, про те, як він відреагував на заклик 23 європейських лідерів ухвалити допомогу Україні, Джонсон зазначив, що Палата представників розглядає усі доступні можливості і повернеться до цього питання, "коли уряд отримає фінансування".

Також під час брифінгу політик зауважив, що Сенату знадобилося чотири місяці, щоб ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування, а Палата представників отримала документ півтора тижня тому.

Раніше цього тижня після зустрічі з президентом Джонсон заявив, що питання допомоги Україні вирішать "своєчасно". Коментуючи слова спікера, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі наголосив: питання допомоги для українців — невідкладне.

“Говорячи про “своєчасну” допомогу, що ви маєте на увазі? Для українських солдатів на передовій, “своєчасно” означає зараз. Доки ми поверталися з вихідних, росіяни почали захоплювати нові міста та села в Україні. Вони просуваються, це не заморожений конфлікт,” — нагадав він.

На окремій пресконференції демократів у Палаті представників 29 лютого, конгресмен Піт Агілар заявив, що найшвидший спосіб розв'язати питання безпеки кордону — проголосувати за додаткове фінансування, про яке просить адміністрація президента Байдена. Конгресмен-демократ закликав спікера Джонсона негайно винести законопроєкт на голосування в Палаті представників. Він також звинуватив лідерство республіканців у Палаті в підіграванні політичним інтересам Дональда Трампа.

“Республіканці Палати представників не мають права говорити, що вони зосереджені на рішеннях, коли саме вони створюють проблему та відходять від рішень та двопартійності. Щойно зʼявилося двопартійне рішення, Дональд Трамп виступив проти і відтягнув назад республіканців у Палаті представників".

Водночас, Агілар заявив, що демократи в Палаті представників готові розглянути й альтернативні рішення, як провести цей законопроєкт, якщо спікер не виставлятиме його на голосування.