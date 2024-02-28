Мітч Макконнелл оголосив про намір піти у відставку з посади лідера республіканців у Сенаті

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що йде у відставку з посади у листопаді цього року.

Про майбутню відставку сенатор оголосив на тлі обговорення в Конгресі питання про надання Україні додаткового фінансування для протидії російській агресії. Сенатор Мітч Макконнелл підтримує законопроєкт, що передбачає 60 мільярдів доларів на підтримку України.

В заяві, яку він озвучив 28-го лютого, Макконнелл сказав, що дозволить “новому поколінню лідерів” очолити Республіканську конференцію Сенату.

“Кінець мого внеску є ближчим, ніж мені цього хотілося б”, – сказав у своєму виступі сенатор. Минулого тижня Макконнеллу виповнилося 82 роки.

У 2023 році він став сенатором, який найдовше перебував на посаді лідера партії у Сенаті.

“Один із найбільш недооцінених в житті талантів – знати, коли прийшов час переходити до наступного розділу свого життя”, – сказав він.

Макконнелл зазначив, що до кінця терміну свого обрання – до січня 2027 року – він залишатиметься в ролі сенатора від штату Кентуккі. Видання АР пише, що помічники Макконнелла повідомили, що його заява не пов'язана зі станом здоров'я сенатора.

Підтримка України – "найпростішим способом було б вирішити це – проголосувати"

Попри значний спротив у Республіканській партії, зокрема, від прихильників колишнього президента Дональда Трампа, сенатор Мітч Макконнелл висловлюється за ухвалення законопроєкту, що передбачає 60 мільярдів доларів на підтримку України.

12 лютого Сенат проголосував за цей законопроєкт. Після цього лідер республіканців у Сенаті закликав спікера Палати представників Майка Джонсона провести голосування в його палаті.

“Ми чули різні чутки про те, підтримує Палата представників Україну чи ні. Мені здається, що найпростішим способом було б вирішити це – проголосувати”, — сказав Макконнелл у коментарі виданню Politico і додав: “Я сподіваюся, що спікер знайде спосіб дозволити Палаті представників виконати свою волю щодо питання допомоги Україні та інших частин законопроєкту”.

Зараз, під час оголошення про свою відставку, Макконнелл сказав: “Я наполегливо працював, щоб пакет національної безпеки був ухвалений на початку цього місяця. Повірте, я знаю політику всередині моєї партії в цей конкретний момент часу. У мене багато недоліків, але нерозуміння політики не одним із них”.

“Коли я думав про те, коли донести ці новини до Сенату, я завжди уявляв момент, коли я матиму повну ясність і спокій щодо завершення моєї роботи. Момент, коли я впевнений, що допоміг зберегти ідеали, у які так сильно вірю. Цей день настав сьогодні”, – сказав лідер республіканців у Сенаті.

Реакція колег та опонентів

Після виступу лідера республіканської меншості Сенат підтримав Макконнелла оваціями, а лідер більшості, демократ Чак Шумер підійшов і потис Макконнеллу руку. Те ж саме потім зробили низка інших колег.

Президент Джо Байден заявив, що йому “шкода чути”, що Макконнелл має намір піти у відставку з посади головного республіканця в Сенаті. До президентства Байден разом із Макконнеллом пропрацювали разом в Сенаті 24 роки.

Президент назвав лідера республіканської меншості в Сенаті опонентом, який “ніколи нічого не спотворював”.

“Ми довіряємо один одному. У нас чудові стосунки, ми гаряче сваримось, але він ніколи, ніколи нічого не спотворював”, — сказав президент Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, реагуючи на наміри Макконнелла, назвав сенатора з Кентуккі “одним із найвпливовіших лідерів Сенату в історії”.

“Жоден законодавець не зіграв більшої ролі в формуванні федеральної судової системи, ніж Мітч. Я приєднуюся до своїх колег і вітаю його історичний внесок у Республіканську партію та Конгрес. Його спадщина залишиться для наступних поколінь”, – сказав Джонсон.

Сенатор Ліндсі Грем відзначив “істотний і позитивний вплив” сенатора Макконнелла для країни.

“Я з нетерпінням чекаю на продовження співпраці з сенатором Макконнеллом найближчими днями та місяцями, коли ми будемо розглядати такі серйозні проблеми як безпека південного кордону та допомога нашим друзям в Україні, Ізраїлі та Тайвані”, – сказав сенатор Грем, який не голосував на законопроєкт із підтримки України та інших партнерів США.

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