Брифінг. Конгресмени повертаються до роботи. Очікування для України

Брифінг Голосу Америки. Палата представників відновлює роботу. Чи переконав президент Джо Байден cпікера Майка Джонсона винести законопроєкт про допомогу Україні на голосування? Яку роль може відіграти Туреччина у перемозі України? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.