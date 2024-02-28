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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Конгресмени повертаються до роботи. Очікування для України

Брифінг. Конгресмени повертаються до роботи. Очікування для України
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Брифінг. Конгресмени повертаються до роботи. Очікування для України

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Брифінг Голосу Америки. Палата представників відновлює роботу. Чи переконав президент Джо Байден cпікера Майка Джонсона винести законопроєкт про допомогу Україні на голосування? Яку роль може відіграти Туреччина у перемозі України? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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