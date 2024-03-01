У Газі загинули принаймні 112 палестинців, які намагались отримати гуманітарну допомогу

Загибель щонайменше 112 палестинців, які шукали гуманітарної допомоги в місті Газа, викликала широкий міжнародний осуд. Свідки та представники сектору охорони здоров'я Гази, що контролюється ХАМАСом, заявили, що це було результатом ізраїльського обстрілу.

Ізраїль заперечує, стверджуючи, що десятки людей затоптали один одного, і їх збили вантажівки з гуманітарною допомогою, що залишали місце подій.

Представники лікарень Гази спочатку повідомили про удар Ізраїлю по натовпу на розв'язці Аль-Набусі в західній частині міста Газа. Пізніше очевидці розповіли, що ізраїльські війська відкрили вогонь, коли люди витягували борошно та консерви з вантажівок з гуманітарною допомогою.

Останніми тижнями до північної частини Гази надходило мало допомоги, у регіоні - гострий брак їжі. Організація Об'єднаних Націй попередила, що голод в Газі неминучий.

Спочатку ізраїльські офіційні особи визнали, що їхні війська відкрили вогонь, оскільки вважали, що люди, які бігли до вантажівок з гуманітарною допомогою, "становили загрозу".

Але пізніше у відеозаяві, опублікованій на платформі X, речник Армії оборони Ізраїлю сказав, що війська зробили лише "кілька попереджувальних пострілів", щоб розігнати людей.

"Жодного удару ЦАХАЛ по конвою з гуманітарною допомогою не було завдано", - сказав прессекретар армії, контрадмірал Даніель Хагарі, додавши, що ізраїльські танки були присутні там, щоб забезпечити гуманітарний коридор для проходження конвою з 38 вантажівок.

ЦАХАЛ також спочатку повідомив про "десятки вбитих і поранених внаслідок штовхання, витоптування та наїзду вантажівок". Хагарі повторив це, сказавши, що "тисячі" жителів Гази прибули до колони допомоги.

"Деякі почали жорстоко штовхати і навіть топтати до смерті інших жителів Гази, грабуючи гуманітарні вантажі", — сказав Хагарі.

Він додав, що допомога повинна була розподілятися приватними підрядниками, і що ЦАХАЛ проводив подібні операції з надання допомоги протягом останніх чотирьох ночей без інцидентів.

"Ця остання подія потребує ретельного розслідування", — заявила прессекретарка Білого дому Олівія Далтон журналістам на борту Air Force One під час поїздки президента Джо Байдена до кордону США та Мексики.

Далтон назвала інцидент на півночі Гази "надзвичайно тривожним і таким, що викликає у нас глибоке занепокоєння". Вона сказала, що втрата життя була "глибоко трагічною".

"Ми також вважаємо, що ця подія підкреслює потребу в розширеній гуманітарній допомозі, яка потрапить до Гази", – додала вона.

Раніше цього тижня Байден передбачив, що переговори між США, Катаром і Єгиптом можуть призвести до припинення вогню до понеділка між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, яке США та деякі інші країни визнали терористичною організацією.

Але коли журналісти після інциденту з колоною запитали, чи він все ще вважає це можливим, президент відповів, що "ймовірно, не до понеділка". При цьому він не виключив цього повністю, сказавши, що "надія народжується вічно".

У Білому домі заявили, що Байден мав окремі дзвінки з президентом Єгипту та еміром Катару, і вони обговорювали як загибель цивільних осіб, так і терміновість завершення переговорів щодо заручників і припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив обурення стріляниною в дописі на X, закликавши до правди, справедливості та поваги до міжнародного права.

Глава Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн заявила, що "глибоко стурбована зображеннями з Гази", зазначивши в мережі X, що "необхідно докласти всіх зусиль для розслідування того, що сталося".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив: "Я думаю, що подібна ситуація вимагала б ефективного незалежного розслідування, щоб виявити, як це стало можливим, і відповідальних за це".

У Нью-Йорку Рада Безпеки ООН зібралася пізно ввечері на засідання за закритими дверима на прохання Алжиру. Іран, Китай і Ліга арабських держав також засудили насильство. Палестинський посланник Ріяд Мансур назвав інцидент з наданням допомоги "обурливою різаниною".

"За інформацією, якою ми володіємо, десятки з них мають кулі в головах", — сказав він про людей, які були на місці події. — Це не те, що стріляти в небо, аби стримати людей, якщо виникла плутанина і хаос. Це було навмисне націлювання та вбивство".

Рада не змогла погодити заяву для преси, підготовлену Алжиром із засудженням інциденту, оскільки в ній названо Ізраїль винуватцем, а деякі дипломати заявили, що вони ще не мають усіх фактів, що стосуються інциденту.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, яке контролюється ХАМАСом, за майже п'ять місяців бойових дій кількість загиблих серед палестинців перевищила 30 000, ще 70 000 отримали поранення, а ще багато зникли безвісти під завалами.

Війна в Газі почалася, коли ХАМАС здійснив терористичні атаки в Ізраїлі, убивши 1200 людей і викравши ще 250, близько 100 з яких було звільнено під час короткої паузи в листопаді.

Кореспондентка Голосу Америки в ООН Маргарет Бешер долучилась до написання цього матеріалу. У статті також були використані повідомлення від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.