Брехню про замах на життя Такера Карлсона переглянули мільйони через російське "відмивання дезінформації" - розслідування Голосу Америки

Голос Америки перевірив походження, зміст та методи розповсюдження новини про нібито замах на життя американського журналіста Такера Карлсона у Москві, до якого начебто причетні українські спецслужби. Журналісти встановили неправдивість цієї інформації.

Аналіз показав присутність цифрових маніпуляцій при створенні та розповсюдженні оригінального контенту та характеристик тактики, відомої як “відмивання дезінформації”, яку часто використовують російські державні пропагандистські мережі.

“Гаряча Новина – Було здійснено замах із метою вбивства Такера Карлсона: у Москві щойно заарештували чоловіка, якого звинувачують у тому, що українська розвідка заплатила йому за встановлення вибухового пристрою в машині Такера Карлсона та вбивство відомого американського журналіста, коли той був там, щоб брати інтерв’ю у Путіна", - про це у мережі Х (раніше Twitter) 26 лютого написав Саймон Атеба, власник вебсайту Today News Africa. Він стверджував, що Росія запобігла вбивству американського журналіста.

Українська розвідка відкинула цю новину як "російський вкид".

Андрій Юсов з Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив Українській службі Голосу Америки: “Це абсолютна маячня і вкид російсько-фашистського режиму. Єдине, що реально загрожувало життю пана Карлсона, це те, що російські терористи використають факт його інтерв’ю у власних цілях”.

Атеба не посилався на джерела інформації та не надав подробиць для перевірки інформації, але проілюстрував свій пост фотографією Путіна та Карлсона під час їхнього інтерв’ю.

На момент написання цієї статті допис Атеби переглянули 14 мільйонів користувачів Х, пост викликав понад 85 000 взаємодій.

Голос Америки відстежив походження цієї "новини" до одного джерела — двох каналів-двійників на YouTube із лише кількома відеокліпами, завантаженими за останні чотири дні. Один із каналів називає себе "резервною копією" іншого.

Початковим розповсюджувачем новини став YouTube-канал Kontrterrorism, який 24 лютого опублікував відео чоловіка, що сидить перед камерою і нібито зізнається закадровому "допитувачу" у своїй участі в імовірній змові вбивства.

Чоловік представився як “Васильєв Петро Олексійович. Народився в 1988 році в Подольську”. Подольск - це російське місто поблизу Москви. Потім цей “Васильєв” розповідає “допитувачу”, що українська розвідка пообіцяла йому 4 тисячі доларів в обмін на закладення вибухового пристрою під машину, на якій Такер Карлсон їздив під час візиту до Москви. Розмова ведеться російською мовою, відео має англійські субтитри.

Експертиза відеокліпу, проведена аудіоінженером Голосу Америки Томасом Лігі, показала докази цифрових маніпуляцій.

Лігі з “помірною впевненістю” зробив висновок, що голос “Васильєва” має “цифрові шуми та аномалії форми хвилі, а також інші ознаки цифрових маніпуляцій”.

Закадровий звук “допитувача” належить живій людині, зробив висновок Лігі, але був записаний в іншому місці, з іншим аудіо обладнанням і резонансом кімнати.

Polygraph.info, проєкт Голосу Америки, спрямований на протидію дезінформації, також встановив, що моделі розповсюдження інформації про ймовірну змову вбивства мають чіткі ознаки тактики, відомої як “відмивання дезінформації”, яку Росія активно використовує у своїй гібридній війні проти України та у своїх операціях впливу на США.

Засоби посилення цієї дезінформації від її незрозумілого джерела YouTube до мільйонів користувачів X також свідчать про схему відмивання дезінформації.

Ось основні гравці, та що вони зробили, у хронологічному порядку:

• Kontrterrorism опублікував відеоролик на YouTube 25 лютого.

• 26 лютого телеграм-канал “Голос Мордора” також опублікував відео.

Антидезінформаційний вебсайт re:baltica, який фінансується Європейською радою, визнав "Голос Мордора" найбільшим і найвпливовішим прокремлівським каналом у Telegram. Також зазначається, що канал отримує надзвичайно високу кількість цитувань у російських ЗМІ.

“Голос Мордора” — це підрозділ у соціальних медіа News Front — пропагандистського органу Кремля в окупованому Росією українському Криму. У звіті Державного департаменту США за серпень 2020 року під назвою “Стовпи екосистеми російської пропаганди та дезінформації” зазначено, що News Front має “зв’язки з російськими службами безпеки та фінансуванням Кремля”.

Дочірня організація Голосу Америки Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвала News Front лідером "найагресивнішої інформаційної війни проти України в Криму".

Лабораторія цифрової криміналістичної експертизи Атлантичної ради (DFRLab) повідомила, що News Front часто використовує цифровий маніпуляційний контент. Facebook видалив акаунти News Front у 2020 році.

Twitter також видалив 18 облікових записів "Голос Мордора" між 2012 і 2022 роками. "Голос Мордора" повернувся на X з квітня 2022 року.

• Англомовний новинний сайт The Intel Drop опублікував повідомлення про ймовірну змову вбивства, засноване виключно на відео YouTube Kontrterroism, майже одночасно з репостом "Голосом Мордора" 26 лютого

Експерт з питань дезінформації BBC Monitoring Шаян Сардарізаде схарактеризував The Intel Drop як "сумнозвісний прокремлівський вебсайт з дезінформацією, що має довгу історію фабрикацій, спрямованих на приниження України".

Експерт порівняв The Intel Drop із вебсайтом DC Weekly, який використовує “тотожну тактику цитування незрозумілих відео YouTube для публікації фейкових історій про Україну”.

• Також 26 лютого анонімний користувач мережі X із синьою галочкою MyLordBebo опублікував кадри, ідентичні відео, опублікованому YouTube-каналом Kontrterrorism. Відео має власний логотип Mylordbebo та англійські субтитри, відмінні від тих, що використовуються у відеокліпі Kontrterrorism.

Обліковий запис Mylordbebo, чиї повідомлення часто цитує російський державний мовник RT (раніше Russia Today), відіграє важливу роль у просуванні російської пропаганди та дезінформації англомовній аудиторії на X.

У вересні 2023 року в аналізі дезінформації облікового запису Mylordbebo в мережі X видання Polygraph.info писало, що основними цілями цієї сторінки є (в порядку пріоритету) просування президента Росії Володимира Путіна, поширення антиукраїнської та антиамериканської дезінформації та поширення сфабрикованого контенту з метою пропагування “традиційних цінностей” Росії.

• Атеба з Today News Africa підхопив “новину” про ймовірну змову вбивства Карлсона приблизно через 40 хвилин після того, як Mylordbebo опублікував відео про це на X.

Хоча в публікації Атеби немає посилань на джерела чи відео “зізнання українського шпигуна”, роль Атеби у поширенні сфабрикованих новин очевидна.

Атебу часто перевіряли на предмет поширення підозрілої або неправдивої інформації, зокрема контенту, створеного штучним інтелектом, як-от підроблене відео президента України Володимира Зеленського, який виконує танець живота на сцені, яке насправді було підробленим відео аргентинського танцюриста Пабло Акости.

На X користувачі з синьою галочкою поширили допис Атеби, що видно з цитат, де більшість цитат-репостів педалюють наратив про те, що Україна платить “грошима американських платників податків” за вбивство американського журналіста у відплату за його інтерв’ю з російським лідером.

Творці дезінформації про те, що Україна планувала вбити Такера Карлсона, не мали на меті використовувати її всередині Росії - вони створили її спеціально для американської аудиторії. Це видно з того факту, що жодне з основних російських державних ЗМІ не повідомило про “найважливіші новини”. Це попри те, що вони протягом тижнів зосереджувалися на кожній незначній деталі візиту Карлсона до Москви.