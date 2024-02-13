Французький звіт показує, як Росія на Україні набула досвід для посилення дезінформації в рік виборів у ЄС і США

Французькі фахівці з інформаційної безпеки оприлюднили аналіз керованих Росією мереж інтернетних сайтів призначених для цільової пропаганди й дезінформації пов’язаної з російською війною проти України, які тепер спрямовані на аудиторії в західних країнах.

У звіті французького відомства VIGINUM, що є частиною урядових служб безпеки, йдеться про аналіз принаймні 193 вебсайтів, головне завдання яких полягає в поширенні матеріалів, які виправдовують дії Москви і очорнюють Україну та дискредитують західні уряди.

Росія прагне знищити європейську згуртованість... виснажити наші демократії, обманюючи наш розум, розмиваючи межі між правдою та брехнею...

Звіт також вказує, що призначені для західних аудиторій мережі значною мірою створені подібно до сайтів спрямованих на українців, що були активно задіяні на початку відкритого російського вторгнення в Україну 2022 року.

Французькі посадовці підкреслюють, що досі вплив таких мереж був незначний, але вони передбачають, що дезінформація напевне з новою силою буде використана в той час, як в ЄС починається кампанія виборів до Європейського парламенту, а в США готуються до виборів президента.

Основу нової мережі, яку французи називають Portal Kombat, складають сайти, які з різним рівнем активності пишуть англійською, французькою, іспанською, польською та іншими мовами.

Фахівці вказують, що у багатьох випадках подання інформації пристосоване для певних місцевостей та конкретних аудиторій, а її поширення значною мірою автоматизоване.

Серед вказаних є, наприклад, сайт pravda-en[.]com, який зараз багато переповідає те, що каже американський журналіст Такер Карлсон, відомий заявами, що він вболіває за Росію і закликами припинити допомагати українцям оборонятися від російської агресії.

Деякі сайти як, наприклад російськомовний odessa[.]ru, досі мають лише частково заповнені сторінки і перебувають в напівактивному стані.

Але французький звіт підкреслює, що мережа може бути дуже швидко активована для “велетенської” хвилі дезінформації.

“Головним завдання сайтів, як виглядає, є висвітлення російсько-українського конфлікту, позитивно подаючи “спеціальну військову операцію” і при цьому очорнюючи Україну та її керівників. Ці дуже ідеологічно спрямовані матеріали подають відверто неточні або оманливі твердження, які, зокрема у випадку спрямованого на Францію сайту pravda-fr[.]com, напряму посилюють поляризацію франкомовних дискусій у відкритому цифровому просторі”, - сказано у викладі звіту.

Франція і раніше покладала на російську сторону відповідальність зокрема за те, що було названо спробами втручанням у французькі вибори і прямими інформаційними атаками з метою впливу на французьке суспільство й урядову політику.

Влітку 2023 року в інтернеті з’являлися інтернет-сайти, які вдавали з себе сторінки французького міністерства закордонних справ та французьких ЗМІ, на яких поширювалася неправдива інформація, що у Франці буцімто планували запровадити спеціальний податок на військову допомогу Україні.

"Росія прагне знищити європейську згуртованість. Гірше того, вона хоче виснажити наші демократії, обманюючи наш розум, розмиваючи межі між правдою та брехнею, та маніпулюючи інформацією. І, як ви знаєте, на початку червня 400 мільйонів виборців підуть на виборчі дільниці, щоб вільно подати свій голос. Росія буде намагатися вкрасти це право, захопивши демократичні дебати. А ми готові захистити наших громадян від маніпулювання інформацією", - заявив французький міністр закордонних справ Стефан Сежурне.