Продовження гуманітарного паролю для українців в США. Детально з юристами

27 лютого 2024 року Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про можливість продовження дозволу на тимчасове перебування в США, наданого через гуманітарну кризу в Україні - гуманітарного паролю - для певних категорій українців. Тобто можна продовжити легальне перебування у Штатах ще на два роки. Хто саме може скористатись цією опцією, як вона працює та які переваги порівняно з іншими програмами. Голос Америки проаналізував нововведення разом з міграційними юристами.

Хто може податись на re-parole

Податись на re-parole (повторний пароль - ред.) можуть всі громадяни України та їхні близькі родичі, які прибули до США з 11 лютого 2022 року та мають чинний гуманітарний пароль. Це широка категорія громадян, які прибули до США здебільшого за програмою U4U - "Єднання заради України" - оголошеною президентом США у квітні 2022 року на тлі російського вторгнення. Іншими словами, це стосується усіх тих, хто має в паспорті штампи з відмітками UHP, DA чи DT.

За даними Департаменту внутрішньої безпеки США, станом на 25 грудня 2023 року 170 тисяч українців отримали гуманітарний пароль за програмою U4U. У більшості випадків дозвіл на перебування видавався на два роки. Тобто подання на re-parole особливо актуальне для тих, хто першим заїжджав у США за цією програмою навесні 2022-го і в кого закінчується термін дії дозволу на перебування в країні. Служба громадянства та імміграції США радить подавати заявку не пізніше ніж за 60 днів до закінчення терміну.

Міграційні юристи звертають увагу на кілька важливих моментів. Re-parole дає можливість для родичів громадян України продовжити легально перебувати в Штатах, наголошує юристка з питань міграції Світлана Угрин.

"Відомо, що українці мають чоловіків чи жінок, які не є громадянами України і які не кваліфікуються на TPS (про цей статус нижче - ред.) і приїхали по гуманітарному паролю. І вони опиняються в ситуації коли в них немає іншої можливості залишитися легально зі своєю сім'єю", - зауважує Угрин.

Інший важливий момент на якому наголошують юристи - треба фізично перебувати у США. Дещо може збивати з пантелику назва заявки, яку потрібно заповнювати для повторного паролю, каже інша міграційна юристка Ірина Мазур. Це I-131 - Application for travel document - у перекладі "Заявка на документ для подорожі". Мазур пояснює - це "формальна назва".

Мазур також звертає увагу на ще одну категорію громадян, які помилково можуть подаватись на re-parole.

"Є така категорія людей, котрі переходили через кордон спочатку, котрим дали пароль або на два місяці або на рік, а пізніше їм видали форму NTA - це формально виклик в міграційний суд. Тобто якщо ви знаходитесь в судовому процесі - це може означати, що формальна передача "вбила" ваш початковий пароль", - каже Мазур.

Вартість та умови

Для того, щоб отримати re-parole потрібно заповнити спеціальну заявку онлайн, чи в паперовому вигляді та надіслати в один з офісів Служби громадянства та імміграції США. До заявки потрібно додати копії документів: форму I-94 (відстежує, коли і де перетинають кордон США негромадяни), паспорт, водійське посвідчення видане в США, дозвіл на роботу.

Додатково міграційна служба може вимагати від заявника повторно здати біометричні дані, пояснює юристка Ірина Мазур.

"Це на розгляд міграційної служби. Міграційна служба, коли вона не була настільки завалена, як минулого року, коли там розглянули 10 мільйонів різних заявок, завжди посилала на біометрію якщо з часу попередньої минув понад рік", - каже Мазур.

За подачу заявки на повторний пароль потрібно буде заплатити 575 доларів США. З 1 квітня 2024 року міграційна служба підіймає вартість усіх зборів - і re-parole коштуватиме вже 630 доларів. Окрім того, ще 410 доларів потрібно заплатити за продовження дозволу на роботу.

Можна уникнути сплати цього мита, якщо довести, що заявник має недостатній дохід. Для цього потрібно заповнити ще одну форму і надіслати заявку в паперовому вигляді. На сайті міграційної служби вказується - щоб не платити, заявник має отримувати соціальну допомогу.

До слова, коли українці перший раз заїжджають до США по гуманітарному паролю вони не платять жодного збору.

Порівняння з TPS

Частина українців, які знаходились у США до повномасштабного вторгнення, або заїхали до початку дії програми U4U отримали статус TPS (temporary protected status), у перекладі "тимчасовий захист".

Деякі українці з гуманітарним паролем також подались на TPS, не чекаючи на продовження паролю. Служба громадянства та імміграції США каже - це не проблема. Цим людям можна подаватись і на re-parole, головне, щоб не закінчився термін дії попереднього паролю.

Юристка Ірина Мазур, каже, що два легальних статуси у США, це як "запасний парашут".

"Ви ніколи не знаєте, що може з'явитися на горизонті, які нові законодавчі зміни можуть з'явитися що можуть анулювати, а що ні. Не вдаючись у політичні подробиці, за часів минулого президента було дуже багато змін, які адвокати не могли собі уявити. Вони деколи шокували суспільство і юридичну спільноту", - каже Мазур.

Але за набуття кожного зі статусів потрібно платити збір. І якщо таки доведеться обирати, юристи радять звернути увагу на кілька факторів.

ЦІНА. За подачу на TPS збір значно менший у порівнянні з re-parole. Він складає 50 доларів, плюс 85 доларів за біометрію (для дітей до 14 років біометрія безкоштовна).

ТЕРМІН ДІЇ. Наразі за статусом TPS українці можуть перебувати у Штатах до 19 квітня 2025 року. Чи подовжить уряд його дію далі, невідомо. Слід додати, що наступного року склад уряду може бути іншим зважаючи на вибори цього року. Подовження гуманітарного паролю потенційно дозволить українцям перебувати в Штатах ще два роки, тобто, як мінімум до 2026 року.

ДОЗВІЛ НА РОБОТУ. І TPS, i re-parole дають можливість оформлювати дозвіл на роботу. Термін його дії підв'язаний до терміну легального статусу перебування (у випадку з TPS до квітня 2025 року). Єдина перевага TPS, що дозвіл на роботу видається швидше каже юристка Світлана Угрин.

"Дуже багатьом людям, які подали на TPS дозволи на роботу приходять набагато раніше, ніж схвалюються самі TPS", - каже Угрин.

Ані TPS, ані re-parole не дають автоматично право виїжджати та знову заїжджати в Штати. Для цього потрібно оформлювати інший статус, так званий Advanced parole (просунутий пароль - ред.). Але остаточне рішення про дозвіл на в'їзд приймає прикордонник, кажуть юристи.