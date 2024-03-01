Брифінг. Шлях допомогти Україні в обхід спікера Майка Джонсона

Брифінг Голосу Америки. Конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик розпочав процес, аби обійти небажання спікера Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні. Чи може це спрацювати? Включення із Конгресу. Російська і китайська пропаганда об'єднують зусилля. Чи зможуть авторитарні режими втрутитися в американські вибори 2024? Говоримо про це і не лише. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.