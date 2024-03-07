Президент Чехії: Україна може отримати 800 тисяч снарядів цими тижнями

Президент Чехії Петр Павел заявив у четвер, 7 березня, що Україна може отримати 800 000 артилерійських снарядів, закуплених з-за меж Європи, протягом кількох тижнів, адже 18 країн-партнерів України повністю профінансували цю закупівлю.

“Станом на сьогоднішній ранок ми зібрали повну суму для закупівлі всіх боєприпасів, це 800 тисяч одиниць”, - сказав він, не розголошуючи суму, на брифінгу для журналістів, який транслювало чеське телебачення, зазначає агентство Reuters.

“Якщо не буде принципових проблем, боєприпаси можуть досягти України протягом декількох тижнів”, - додав чеський лідер, якого цитує агентство AFP.

Збір повної суми завершився, коли раніше у четвер, 7 березня, Норвегія заявила, що надасть для підтримки плану до 1,6 мільярда норвезьких крон (близько 153 мільйони доларів). Німеччина та Франція також приєдналися до плану закупівлі боєприпасів для України цього тижня. Раніше Чехія здобула підтримку цієї ініціативи від Канади, Данії, Нідерландів, Бельгії, Великої Британії, Швеції та Литви серед інших.

Чеський уряд не повідомив, з яких країн надійдуть боєприпаси, закуплені за цим планом.

Вперше чеський президент Павел, який є генералом НАТО у відставці, заявив про чеську ініціативу закупити боєприпаси для України за межами Європи на конференції з питань безпеки у Мюнхені у лютому 2024 року.

Тоді Павел сказав, що Чехія змогла ідентифікувати значну кількість боєприпасів для України за межами європейського континенту, включно з 500 000 снарядів калібру 155 міліметри й 300 000 снарядів калібру 122 міліметри, й шукає фінансування на їх закупівлю.

Видання Financial Times раніше повідомило, що Прага збирається зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб заплатити за боєприпаси.

Підтримавши ініціативу, Нідерланди пообіцяли пожертвувати 100 мільйонів євро, а Німеччина запропонувала “тризначну суму в мільйони євро”, нагадує AFP.

Деякі країни ЄС, включно з Францією, початково виступали проти спрямовувати оборонних коштів за межі Євросоюзу. Однак, ЄС не зміг виконати свою торішню обіцянку поставити Україні мільйон снарядів до березня 2024 року, орієнтуючись на власні потужності.

Тим часом пакет допомоги Україні від США вартістю понад 60 мільярдів доларів досі затримується через блокування його республіканцями в Конгресі.

Працюючи над спонуканням Конгресу й зокрема спікера Палати представників Майка Джонсона ухвалити додаткову допомогу Україні, Білий дім також зважує план використати близько 200 мільйонів доларів з резервів Пентагону для надання Україні негайної підтримки, повідомляє видання Bloomberg з посиланням на неназваних осіб, знайомих з цим питанням.

Таке фінансування може бути використане для оплати зброї, боєприпасів та іншого обладнання, однак, остаточне рішення ще не було ухвалене, зазначає видання.

Сума у 200 мільйонів доларів є вкрай малою у порівнянні з пакетом допомоги вартістю понад 60 мільярдів доларів. Відтак Білий дім в першу чергу зосереджений на роботі з Палатою представників щодо ухвалення цілого пакета, додає видання.

Представники адміністрації президента Джо Байдена продовжують вірити, що якби спікер поставив законопроєкт на голосування, то він був би прийнятий переважною більшістю. Байден очікувано повторить цей заклик до спікера у четвер, 7 березня, під час його щорічної промови про стан держави.