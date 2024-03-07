"Чи ми збираємося довести це до кінця?" – британський міністр оборони пропонує союзникам надати Україні "все необхідне"

Мир може настати лише тоді, коли Росія перестане вбивати українців, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Берліні. А її британський колега Девід Камерон озвучив питання до усіх союзників щодо російської війни в Україні: “Чи ми збираємося довести це до кінця?”

Бербок додала: “Не можна миритися з кимось, хто тримає пістолет біля вашої голови”.

Про це міністри говорили під час спільної пресконференції у Берліні 7 березня.

Камерон в промові допустив можливість надати Україні ракети великої та середньої дальності, що, каже, обговорював з німецькими колегами.

А німецька міністерка відзначила роботу свого колеги та сказала, що “під час кризи розумієш, на кого можна покластися”.

Щодо України Бербок додала: “Кожної секунди, кожної хвилини, кожного дня Путін веде жахливу війну з єдиною метою знищити Україну”. Вона також наголосила, що метою російського президента є “вести війну проти того, що ми цінуємо як люди”.

Захід не наляканий Путіним

Захід не наляканий Путіним, наполягає міністерка та обіцяє, що країни продовжуватимуть інвестувати в засоби стримування та власну здатність захищатися, оскільки “на карту поставлено безпеку та свободу Європи”.

Девід Камерон заявив: “Я вважаю, що це тест для політиків цього покоління, цього часу. Я не сумніваюся, що українці достатньо сміливі. Я не сумніваюся у їхній здатності боротися та протистояти цій жахливій російській агресії”.

Натомість питання, вважає Камерон, більше стосується європейських країн та євроатлантичної спільноти:

“Чи дамо ми їм [українцям для захисту від російської війни] те, що їм потрібно, чи зробимо все, що можливо”.

Камерон, згадуючи побоювання світу щодо ризику ескалації конфлікту, додав, що "цього не сталося" і що "нічого не заважає допомогти Україні відвоювати свою територію".

Камерон наголосив, що Велика Британія і Німеччина зробили найбільше з-поміж інших європейських країн у царині військово-дипломатичних, фінансових та інших зусиль для допомоги Україні.

“Але ми обидвоє повинні запитати себе та всіх наших союзників, що ще ми можемо зробити, яку ще ініціативу реалізувати, що ми можемо інвестувати у те, що може допомогти українцям у цій боротьбі… щоб допомогти їм протистояти цьому жахливому вторгненню та дати відсіч російській агресії?”, – додав міністр.

Я абсолютно згоден, що ви отримуєте мир через силу

Розмовляючи про мир на континенті, Камерон додав:

“Я абсолютно згоден, що ви отримуєте мир через силу. Ви отримуєте мир, демонструючи, що Путін не може перемогти. Ви отримуєте мир, допомагаючи українцям, поставляючи їм те, що їм потрібно на полі бою, адже вони воюють за країну, яка зазнала незаконного вторгнення, і наше право – робити все можливе, щоб допомогти їм протистояти цьому”.

Стосовно німецько-британської співпраці, Бербок додала, що країни намагаються вирішити “багато справ, які ускладнилися після Брекзіту”:

“Ми не можемо повернути годинник назад, але можемо максимально використати те, що маємо, особливо в тих сферах, які впливають на контакти між людьми”.

Видання SkyNews зауважує, що міністерка Бербок уникала відповіді на питання щодо ракет Taurus:

"На запитання, чи буде вона тиснути на Німеччину щодо надання Україні ракети великої дальності Taurus, Анналена Бербок відповіла, що є "теми, які не обговорюються публічно".