Мобілізація українців з-за кордону. Естонія та Німеччина заявили, що не мають законних підстав видавати чоловіків Україні

Уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для мобілізації.

“Ми обговорювали це питання з послом України, і Україна нас про це не просила. В Україні немає законних підстав запитувати нас про видачу вказаних громадян, як і у нас немає підстав їх видавати”, - сказав керівник Департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі у коментарі естонському виданню Rus.Postimees.

Напередодні Німеччина заявила, що не буде примушувати іноземців до військової служби. За словами міністра юстиції ФРН Марка Бушмана, проблеми України з мобілізацією солдатів для захисту від російського вторгнення не матимуть практичних наслідків для українців, що проживають у Німеччині.

“Ми не примушуватимемо людей проти їхньої волі до мобілізації чи проходження військової служби”, – сказав урядовець.

У 2011 році в ФРН було скасовано обов'язкову військову службу. Тому, за словами Бушмана, Німеччина не буде примушувати до військової служби іноземців:

“Я не можу собі цього уявити, оскільки наша Конституція передбачає, що громадяни Німеччини не зобов'язані служити в збройних силах проти своєї волі. Тож ми не можемо примусити до цього людей з інших країн”, - зазначив міністр юстиції Німеччини.

Що про це каже українське законодавство

В Україні вже давно тривають дискусії про покарання для тих військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану.

Юрист Володимир Романчук із адвокатського об'єднання LCF, який спеціалізується на воєнних злочинах, у коментарі проєкту Мінсоцполітики “Ти як?” розповів, що необхідно розрізняти порушників-втікачів та біженців.

“Одна справа, коли людина тікає від бойових дій, не має засобів для існування та просить притулку та підтримки в іншій країні. Інша – коли це здорові військовозобов'язані чоловіки, які незаконно перетнули державний кордон з рюкзаком десь в Карпатах. Такі громадяни скоїли адміністративне чи кримінальне правопорушення та де-юре можуть бути депортованими, в залежності від особливостей правової системи тої чи іншої європейської країни”, - аналізує юрист.

За його словами, практика Європейського суду з прав людини унеможливлює депортацію, якщо вона може призвести до заподіяння істотної та непоправної шкоди життю і здоров’ю.

“У разі реалізації державної програми з “повернення” певних громадян, що не є біженцями, які не мають права на відстрочку від мобілізації, та які перетнули кордон, незаконно. Держава має підтвердити, що така процедура буде безпечною та не перетвориться на репресії. Водночас вказувати на неможливість перебування на всій території України через критичну загрозу бойових дій також не варто, оскільки значна частина наших регіонів, особливо західних, умовно безпечна”, – пояснює Володимир Романчук.

За словами юриста, щоб забезпечити повернення українців з-за кордону, Міноборони та МЗС мають співпрацювати з колегами з інших країн і виконати значну роботу з оформлення відповідної процедури. Володимир Романчук також наголошує, що за Конституцією обов'язок захищати Батьківщину в українських громадян не зникає через місце фактичного проживання того чи іншого українця.

Проте для реалізації процедури такої масової “екстрадиції”, окрім очевидної зацікавленості України, необхідна також політична воля влади країн, де “втікачі” зараз перебувають.

“Ініціювати повернення чоловіка за запитом з України та за бажання влади країни, де він перебуває, цілком реально, та для цього має існувати відповідне законодавство. Тобто така процедура не обмежується направленням списку з переліком громадян “на виселення”, навіть у разі порушень з їхнього боку, адже ці люди можуть перебувати на дипломатичному обліку країни, мати статус біженця, платити там податки. За таких умов форсований та надто радикальний підхід до повернення співвітчизників на Батьківщину призведе лише до політичної конфронтації з нашими партнерами та міжнародними організаціями”, – переконаний юрист.

Наразі, з його слів, єдина законна підстава для екстрадиції призовників – судове рішення в Україні про притягнення до кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону.

Чи можуть вручити повістки за межами України?

Українці, які зараз перебувають за межами України та є призовного віку, зобов’язані ставати на військовий облік у дипломатичних установах. За словами адвоката Василя Тимошука, який спеціалізується на кримінальному праві, ведення таких обліків не означає, що закордонні дипломатичні установи уповноважені вручати їм повістки.

“Можливо, в майбутньому будуть зміни на законодавчому рівні щодо вручення повісток в дипломатичних установах, але зараз про це говорити рано. Окрім того, варто пам’ятати, що далеко не всі громадяни України, які проживають за кордоном, перебувають на консульському обліку”, – розповідає експерт.

Він зазначає, що не варто очікувати сприяння від іноземних правоохоронних органів, якщо це стосуватиметься лише мобілізації, тому що більшість українців мають статус тимчасового захисту у країнах ЄС, що й передбачає саме захист від війни.

Що кажуть у Німеччині про мобілізацію українців?

Не всі німецькі політики погоджується з думкою федерального міністра юстиції ФРН Марка Бушмана.

Депутат Бундестагу від партії ХДС з оборонної та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер вважає неприпустимою відмову українських чоловіків, які здатні воювати, від підтримки своєї країни:

“Потрібно просто урізати соціальну допомогу чоловікам, придатним до військової служби”, - пропонує депутат.

Генерал у відставці, депутат Кізеветтер також запропонував провести кампанію за те, щоб ці чоловіки були задіяні в обороні України: “Було б дуже корисно, якби існувала урядова угода, яка б дозволила цим молодим або старшим чоловікам повернутися, не йдучи на фронт, якщо вони цього не хочуть”.

Депутат парламентської фракції ХДС Йоганн Вадефул підтримує рішення Міністерства оборони України щодо залучення українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

“Це нагальний моральний заклик, і ми, безумовно, повинні підтримати його політично. Ці люди перебувають тут, тому що йде війна – і вони просто зобов'язані зробити свій внесок у завершення цієї війни”, – сказав політик в ефірі телеканалу Welt.

19 грудня 2023 року під час підсумкової пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Генштаб каже про необхідність мобілізувати 450-500 тисяч українців.

За даними ДПСУ, через західні кордони з України щодоби виїжджають близько шести тисяч чоловіків призовного віку.

Загалом, за даними Євростату, від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку.

У матеріалі використані матеріали Радіо Свобода.