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Американське агентство, супутникова компанія повідомили пресі, що припинили доступ України до супутникових знімків

На ілюстративному фото супутник компанії Maxar Space Systems.
На ілюстративному фото супутник компанії Maxar Space Systems.

Американська технологічна компанія, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, що припинила доступ до своїх знімків у відповідь на розпорядження Білого дому.

Новинні агенції, посилаючись на текст заяви аерокосмічної компанії Maxar Technologies, повідомили в п'ятницю, 7-го березня, що заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупиняє обмін розвідданими з Києвом.

Як повідомляє Reuters, у заяві Maxar пише, що компанія має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів, і однією з програм, надає доступ до комерційних супутникових зображень, зібраних Сполученими Штатами, є програма Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

"Уряд США вирішив тимчасово призупинити українські облікові записи в GEGD", - сказав Maxar, перенаправляючи додаткові запитання до Національного агентства геопросторової розвідки США.

У Національному агентстві геопросторової розвідки США, з яким зв'язалося агентство Associated Press, процитували "директиву Адміністрації щодо підтримки України", не уточнюючи подробиць.

Про втрату доступу вперше повідомив український сайт «Мілітарний», пов’язаний з українськими військовими.

Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління США, заявив у середу, що Вашингтон призупинив обмін розвідданими з Україною, для того, щоб посилити тиск на уряд президента Володимира Зеленського, щоб він співпрацював з адміністрацією Трампа у проведенні мирних переговорів з Росією.

Як пише АР, західні системи протиповітряної оборони мають вирішальне значення для захисту України від російських нападів.

Також Україна використовувала зображення Maxar для планування атак, перегляду результатів своїх ударів і спостереження за пересуванням російських військ, додає АР.

Часопис Politico додає, що у ніч після того, як США припинили обмін розвідданими з Україною, російські війська завдали удару балістичними ракетами по рідному місту Зеленського Кривому Рогу, убивши щонайменше чотирьох людей і поранивши понад 30.

Часопис повідомив, що він зв’язався з іншими американськими компаніями із супутникових знімків, зокрема Planet Labs, BlackSky і Capella Space, щоб запитати, чи вони надалі надають послуги українським користувачам.

Напередодні спеціальний представник Білого дому в Україні Кіт Келлог визнав серйозний вплив рішення Трампа призупинити обмін розвідданими та військову допомогу на дії Києва, але сказав, що "це було однією з причин, чому це було зроблено".

"Найкращий спосіб, яким я можу це описати, - це ніби трохи вдарити мула поперек носа. Ви привертаєте його увагу, - сказав Келлог. - Ми даємо їм зрозуміти, що цей президент (Дональд Трамп) дуже серйозно ставиться до цього, і ми збираємося покласти край цій війні".

"Чи це важко? Звичайно, але … це не те, що вони не знали, що це буде. Вони отримали справедливе попередження, що буде", - додав спецпредставник Білого дому.

Reuters додає, що пауза у військовій допомозі та розвідці США може підірвати протиповітряну оборону України, оскільки у Києва не вистачає передових ракет ППО і українські сили не можуть продовжувати так само ефективно відстежувати атаки, як із використанням американських розвідданих.

Раніше медіа повідомляли, що французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat співпрацює з європейською владою над розширенням супутникового сервісу в Україні після повідомлень про те, що компанії доведеться замінити послуги, які раніше надавала Україні Starlink Ілона Маска.

Акції компанії після цього повідомлення зросили у чотири рази.

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі. Відео

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Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі

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