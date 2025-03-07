Американське агентство, супутникова компанія повідомили пресі, що припинили доступ України до супутникових знімків

Американська технологічна компанія, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, що припинила доступ до своїх знімків у відповідь на розпорядження Білого дому.

Новинні агенції, посилаючись на текст заяви аерокосмічної компанії Maxar Technologies, повідомили в п'ятницю, 7-го березня, що заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупиняє обмін розвідданими з Києвом.

Як повідомляє Reuters, у заяві Maxar пише, що компанія має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів, і однією з програм, надає доступ до комерційних супутникових зображень, зібраних Сполученими Штатами, є програма Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

"Уряд США вирішив тимчасово призупинити українські облікові записи в GEGD", - сказав Maxar, перенаправляючи додаткові запитання до Національного агентства геопросторової розвідки США.

У Національному агентстві геопросторової розвідки США, з яким зв'язалося агентство Associated Press, процитували "директиву Адміністрації щодо підтримки України", не уточнюючи подробиць.

Про втрату доступу вперше повідомив український сайт «Мілітарний», пов’язаний з українськими військовими.

Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління США, заявив у середу, що Вашингтон призупинив обмін розвідданими з Україною, для того, щоб посилити тиск на уряд президента Володимира Зеленського, щоб він співпрацював з адміністрацією Трампа у проведенні мирних переговорів з Росією.

Як пише АР, західні системи протиповітряної оборони мають вирішальне значення для захисту України від російських нападів.

Також Україна використовувала зображення Maxar для планування атак, перегляду результатів своїх ударів і спостереження за пересуванням російських військ, додає АР.

Часопис Politico додає, що у ніч після того, як США припинили обмін розвідданими з Україною, російські війська завдали удару балістичними ракетами по рідному місту Зеленського Кривому Рогу, убивши щонайменше чотирьох людей і поранивши понад 30.

Часопис повідомив, що він зв’язався з іншими американськими компаніями із супутникових знімків, зокрема Planet Labs, BlackSky і Capella Space, щоб запитати, чи вони надалі надають послуги українським користувачам.

Напередодні спеціальний представник Білого дому в Україні Кіт Келлог визнав серйозний вплив рішення Трампа призупинити обмін розвідданими та військову допомогу на дії Києва, але сказав, що "це було однією з причин, чому це було зроблено".

"Найкращий спосіб, яким я можу це описати, - це ніби трохи вдарити мула поперек носа. Ви привертаєте його увагу, - сказав Келлог. - Ми даємо їм зрозуміти, що цей президент (Дональд Трамп) дуже серйозно ставиться до цього, і ми збираємося покласти край цій війні".

"Чи це важко? Звичайно, але … це не те, що вони не знали, що це буде. Вони отримали справедливе попередження, що буде", - додав спецпредставник Білого дому.

Reuters додає, що пауза у військовій допомозі та розвідці США може підірвати протиповітряну оборону України, оскільки у Києва не вистачає передових ракет ППО і українські сили не можуть продовжувати так само ефективно відстежувати атаки, як із використанням американських розвідданих.

Раніше медіа повідомляли, що французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat співпрацює з європейською владою над розширенням супутникового сервісу в Україні після повідомлень про те, що компанії доведеться замінити послуги, які раніше надавала Україні Starlink Ілона Маска.



Акції компанії після цього повідомлення зросили у чотири рази.