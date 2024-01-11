Сполучені Штати вимагають “негайного” звільнення нафтового танкера, захопленого Іраном

Сполучені Штати закликали Іран “негайно” звільнити пов’язаний зі США нафтовий танкер, захоплений Іранським військово-морським флотом у четвер, 11 січня, біля берегів Оману.

Як зауважують журналісти агентства AFP, йдеться про новий епізод у давній суперечці між двома країнами щодо арешту, раніше накладеного американським судом на іранську нафту на танкері й сам танкер. Судове рішення було пов'язане з виконанням санкційного режиму щодо іранської нафти.

“Уряд Ірану повинен негайно звільнити судно та його екіпаж. Це незаконне захоплення комерційного судна є лише останнім [прикладом] поведінки самого Ірану або уможливленої Іраном, спрямованої на переривання міжнародної торгівлі”, — сказав у четвер, 11 січня, журналістам речник Держдепартаменту США Ведант Патель.

Іранська влада відповіла, що реагує на «крадіжку США іранської нафти», зазначає агентство Reuters.

“Після крадіжки іранської нафти Сполученими Штатами минулого року, танкер St. Nikolas був захоплений ВМС Ірану сьогодні вранці за рішенням суду... він прямує до іранських портів”, – повідомляє іранське інформаційне агентство Fars з посиланням на заяву ВМС країни.

Агентство Associated Press також повідомляє, що представництво Ірану в ООН переконане, що діє законно, і не вважає захоплення американського танкера «викраденням».

“Захоплення нафтового танкера іранським флотом не є викраденням; скоріше, це законна дія, яка санкціонована судовим рішенням і відповідає крадіжці власної нафти Ірану. Дотримання встановлених правових процедур є найбільш обережним підходом до розв'язання цього питання”, – прокоментував представник Ірану в інтерв'ю агентству.

Іранський танкер відомий на той час під назвою “Суец-Раджан” у 2023 році затримали Сполучені Штати на виконання американського судового рішення, що застосовувало санкції на іранську нафту.

Коли судно було арештоване, “Суец-Раджан” перевозив понад 980 000 барелів іранської сирої нафти, яку було конфісковано й вивантажено у Г'юстоні, штат Техас, додає видання The Guardian. Тоді Іран попередив США, що такий крок “не залишиться без відповіді”, нагадує Reuters.

Ці події відбуваються на тлі зростання міжнародної напруженості в регіоні через тривалі напади єменських хуситів, яких підтримує Іран, на торгові судна, що прямують Червоним морем.

Згідно з заявами хуситів, у такий спосіб вони намагаються зашкодити економіці Ізраїля, який веде війну проти ХАМАСу від моменту нападу останнього на Ізраїль 7-го жовтня минулого року.

Хоч теперішнє захоплення танкера не пов’язане напряму з хуситами, зазначає The Guardian, спільний американсько-британський напад на військові об’єкти хуситів у Ємені є дуже вірогідний, адже хуситські лідери 11-го січня заявили, що вони ігноруватимуть резолюцію Ради безпеки ООН, прийняту напередодні, з вимогою припинити атаки на комерційне судноплавство.