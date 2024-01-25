Спортивний арбітражний суд 26 січня розгляне, чи може Росія отримувати фінансування від Міжнародного олімпійського комітету

Найвища судова інстанція у світовому спорті – Спортивний арбітражний суд - в п’ятницю, 26 січня, планує розглянути апеляцію Росії щодо санкцій, які забороняють її національному олімпійському комітету отримувати фінансування та бути пов’язаним з олімпійським рухом. Про це повідомляє агентство Reuters.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у жовтні 2023 року заборонив дільність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через те, що Росія визнала регіональні олімпійські ради в окупованих Росією регіонах України – а саме - в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Ця заборона, серед іншого, також означає, що росіяни не можуть отримувати фінансування від Міжнародного олімпійського руху.

МОК визначив, що дії Росії у 2022 році проти України суперечили Олімпійській хартії, адже була порушена територіальна цілісність Національного олімпійського комітету України.

Росія своєю чергою засудила цей захід як політично мотивований.

У своїй апеляції до Спортивного арбітражного суду у Лозанні Олімпійський комітет Росії попросив скасувати заборону та визнати його повноцінним національним олімпійським комітетом з усіма прерогативами, які передбачає цей статус.

Напередодні Спортивний арбітражний суд заявив, що наразі невідомо, коли у справі бути винесено рішення. Яким би воно не було, це рішення стане остаточним і обов'язковим до виконання.

В окремому рішенні, що було ухвалене в грудні 2023 року, МОК заявив, що росіяни та білоруси, які пройшли кваліфікацію на цьогорічну Олімпіаду в Парижі, можуть брати участь як нейтральні спортсмени, без використання своїх національних прапорів, гербів або гімнів.

Коментуючи це рішення, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: “МОК фактично дав Росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї. Адже Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи”.

Водночас президент Олімпійських ігор в Парижі 2024 року Тоні Естанге так прокоментував подію: “Як організаційний комітет ми вітаємо та поважаємо це рішення, і ми будемо вітати цих спортсменів, які пройшли кваліфікацію міжнародної федерації та підтвердження Міжнародним паралімпійським та олімпійським комітетом, щоб вони взяли участь у рамках зазначених правил, тобто, без прапорів, гімнів, офіційних осіб, командних видів спорту. Тож ці делегації будуть дуже невеликими, але їх чекатимуть у Парижі-2024”.

Нейтральні спортсмени в Парижі-2024 змагатимуться лише в індивідуальних видах спорту, і жодні команди від Росії чи Білорусі не будуть допущені, повідомив МОК.

Також не будуть допущені спортсмени, які активно підтримують війну в Україні, й ті, які служать у російському чи білоруському війську.

Перша заборона росіянам і білорусам брати участь у міжнародних змаганнях було видана у лютому 2022 року після вторгнення Росії в Україну, коли Росія використала Білорусь як плацдарм для вторгнення.

“У двох словах, ви знаєте, ці санкції спрямовані проти тих, хто відповідальний за війну, і вони не такі, як деякі з них зараз намагаються змусити нас повірити у пропагандистських зусиллях, що це буде політизація спорту. Це досить дешевий пропагандистський трюк, тому що санкції, знаєте, є наслідком цього кричущого порушення олімпійських правил і олімпійського перемир'я, і нічого іншого”, - заявив свого часу президент МОК Томас Бах.

Однак у березні 2023 року МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися, і відтоді вони поновили участь у більшості змагань.

Минулого місяця президент Володимир Путін заявив, що він підтримує участь росіян на Іграх у Парижі, але країні слід подумати, чи варто їй взагалі брати участь.