МОК дозволив “нейтральним” спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх 2024. Реакції на рішення

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив у п’ятницю, 8 грудня, що дозволить індивідуальним спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Вони мають пройти кваліфікацію й виступатимуть у нейтральному статусі.

Спортивні команди, а також атлети, які підтримують війну або входять до складу збройних сил Росії чи Білорусі, не матимуть права взяти участь в іграх. Про це повідомляє мережа CNN.

“Індивідуальні нейтральні спортсмени (ІНС), які пройшли кваліфікацію за наявними системами кваліфікації Міжнародних федерацій (МФ) на ігровому полі, будуть оголошені такими, що мають право брати участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Індивідуальні нейтральні спортсмени - це спортсмени з російським або білоруським паспортом", - йдеться в заяві МОК, яку цитує CNN.

“Жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході”, - додано в заяві.

Реагуючи на це рішення, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в мережі Х (раніше Twitter): “МОК фактично дав Росії зелене світло на перетворення Олімпійських ігор на зброю. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи”.

Своєю чергою, Себастьян Коу, президент Всесвітньої ради легкої атлетики заявив, що міжнародна керівна організація з легкої атлетики не змінить своєї заборони росіянам і білорусам повернутися на змагання.

Говорячи наприкінці дводенного засідання Всесвітньої ради легкої атлетики в Монако, Коу зазначив: “Ви цілком можете побачити деяких нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі в Парижі, але вони просто не будуть з легкої атлетики. Позиція, яку наш спорт зайняв – і постійно займав [дотепер] – щодо цього, незмінна”.

“Наша позиція є усталеною. Ми ухвалили рішення, що там не буде повноправних або навіть нейтральних спортсменів”, - цитує Коу видання Athletics Weekly, додаючи, що наразі лише 12 російських і шість білоруських спортсменів мають олімпійські стандарти для участі в іграх у Парижі.

Генеральний директор міжнародного руху спортсменів Global Athlete Роб Кьолер зазначив на своїй сторінці в мережі Х: “Під керівництвом Баха МОК продовжує плазувати перед Росією та Білоруссю. МОК використовує ту саму інструкцію, зазначаючи, що багато організацій підтримують повернення російських і білоруських спортсменів. Це ті самі організації, які залежать від фінансування МОК, тому вони дотримуються лінії партії”.

“Насправді МОК проігнорував заклики тисяч спортсменів до повної заборони як Росії, так і Білорусі. Росія порушила Олімпійське перемир'я три рази, і Путін використовував своїх спортсменів для державної пропаганди, щоб виправдати своє жорстоке вторгнення в Україну. Путін знову перемагає”, - додав Кьолер.

Своєю чергою, посольство Литви у Швеції нагадало на своїй сторінці в мережі Х: “Жодні спортсмени з кривавих країн-агресорів Росії та Білорусі не повинні допускатися на Олімпійські ігри або інші спортивні змагання. МОК повинен пропагувати ідеали миру, але не пропонувати олімпійський подіум для терористичних режимів”.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Раніше цього року міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявляв, що Україна готова взяти участь на Олімпіаді в Парижі навіть за умов допуску до змагань спортсменів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.