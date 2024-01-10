Олімпійський комітет США рекомендує надати американське громадянство фехтувальникам, які втекли з Росії через війну в Україні

Олімпійський та Паралімпійський комітети США підтримали надання громадянства трьом російським професійним фехтувальникам, які намагаються потрапити в Олімпійську збірну США, прагнучи взяти участь в Олімпіаді в Парижі 2024 року після того, як вони втекли з Росії, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомило видання USA Today, російські фехтувальники Костянтин Лоханов, Сергій Біда та Віолетта Біда отримали рекомендаційні листи на отримання громадянства від Олімпійського Комітету США та Паралімпійського комітету США.

За даними видання, інтереси російських фехтувальників у США представляє нью-йоркський адвокат Джек Вінер, який розповів, що для збільшення шансів на отримання громадянства адвокати почали звертатися до сенаторів і конгресменів за підтримкою.

"Ми повинні рухатися швидко", - сказав Вінер.

Гендиректор фехтувальної асоціації США USA Fencing Філ Ендрюс в електронному листі виданню USA TODAY Sports підтвердив, що були звернення до Конгресу.

"За відбір на Олімпійські ігри гаряче конкурують, і звичайно лише отримання громадянства є нагальним, щоб бути відібраним через рейтингову систему, яка використовується для визначення складу команди США", - йдеться в листі.

У листі гендиректора фехтувальної асоціації до Конгресу мовиться, що "усі троє осіб [російських фехтувальників] пожертвували великою особистою ціною і ризикували своїм життям, щоб мати можливість представляти нашу країну". Філ Ендрюс попросив законодавців США посприяти та “докласти всіх зусиль, щоб підтримати їх у надзвичайних обставинах”.

Як повідомив адвокат фехтувальників, щоб російським спортсменам надали поза чергою американське громадянство, Сенат та Палата представників мають ухвалити спеціальний закон про надання їм громадянства, а президент США має його підписати.

Крім того, російські фехтувальники підписали документ із засудженням російського вторгнення в Україну, як цього вимагала Фехтувальна асоціація США.

Як повідомив виданню USA Today директор із комунікацій Фехтувальної асоціації США Браян Венделл, надання громадянства не гарантує членство в Олімпійській збірній США, але наголосив на нагальному розгляді цього питання: "Ми хочемо підкреслити, що місце потрібно заслужити, і воно доступне лише для тих, хто має високі показники в змаганнях, що робить розгляд справи в Конгресі терміновим для цих людей, які багато чого відмовилися, щоб підтримати цю велику націю".

Росія офіційно не має права брати участь в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. Втім Міжнародний олімпійський комітет напередодні дозволив російським та білоруським спортсменам змагатись під нейтральним прапором або від імені інших країн.

За повідомленням видання Медіазона, Сергій та Віолетта Біда виїхали з Росії влітку минулого року. На момент виїзду Сергій Біда був офіцером "Росгвардії", а його дружина – співробітницею Міноборони Росії. У грудні 2023 року МВС Росії оголосило їх в розшук.

Восени 2023 року на ВВС вийшов фільм "Перебіжчики-олімпійці в США", у якому Сергій та Віолетта Біда відкрито заявили, що “виїхали з Росії через війну”.

На момент інтерв'ю з журналістами Віолетта Біла розповіла, що вагітна, відтак не зможе взяти участь в Олімпіаді 2024.

Костянин Лоханов - колишній зять президента Олімпійського комітету Росії. Лоханов розповів американським журналістам, що на момент початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні він, будучи ще одруженим, лікувався в Німеччині. Після лікарні не повернувся в Росію, натомість виїхав до США. Дружина, за словами фехтувальника, до нього не приєдналась, і з часом подала на розлучення.

Сергій Біда завоював срібну медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо в командних змаганнях чоловіків на шпагах.

Віолетта Біда (Храпіна) також брала участь в Олімпіаді. У 2019 році виграла срібло у командній шпазі на чемпіонаті світу у Будапешті.

Костянин Лоханов на Олімпіаді-2020 у Токіо посів сьоме місце в командних змаганнях на шаблях серед чоловіків і 24-е в особистих.