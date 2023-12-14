Оксана Баюл закликає український уряд "дати свободу" спортсменам і взяти участь в Олімпіаді-2024

Українська олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл вважає, що Україна має дозволити своїм спортсменам поїхати на Олімпіаду 2024 року у Парижі, щоб вони могли заявити на увесь світ, “що ми сильні". Про це спортсменка сказала в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки.

“Я розумію, що інколи мудріше не з'явитись на полі бою, уникнути ситуації, якщо ти розумієш, що вона буде брудною. Але в цій ситуації, будучи спортсменом, я б поїхала з українським прапором, я б у нього загорнулась і сказала б усьому світові, що ми - сильні, ось наша країна, і ми її підтримуємо”, - зазначила Баюл.

“Ти не можеш казати людям, що можна або що не можна робити, ти маєш дати їм свободу. Якщо вони поїдуть на Олімпіаду, покажуть себе, зможуть представити свою країну, це, на мою думку, величезна гордість. Це величезна честь - представляти свою країну”, - наголосила золота медалістка Олімпіади в норвезькому Ліллегаммері 1994 року.

На початку цього року глава НОК України Вадим Гутцайт припустив, що українські спортсмени бойкотуватимуть літні Олімпійські ігри в Парижі, оскільки в них братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі.

Міжнародний Олімпійський комітет нещодавно дозволив росіянам і білорусам брати участь в Іграх під нейтральним прапором, або за іншу країну.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний після цього заявив, що Україна ще не вирішила, чи буде відправляти спортсменів на Олімпіаду.

“Це не просто спорт. Це питання зовнішньої політики. Рішення про участь має виходити з інтересів нашої держави. Ми повинні зберігати холодний розум і приймати зважені рішення. Кожен спортсмен розуміє це”, – сказав виконувач обов'язків глави Мінспорту.

На думку Оксани Баюл, рішенням бойкотувати Олімпіаду “українська влада намагається захиститися від того, щоб бути на одному полі з росіянами”. Вона вважає бойкот ознакою того, що Україна відступає.

"Коли я про це почула, моя перша думка була: о Боже мій, чому? Тому що я розумію, наскільки важливо їхати на Олімпіаду, наскільки важливо представляти свою країну, бути присутнім там, особливо зараз, в час війни. Мені тоді здалося: О Боже, ми здаємось. Але зараз я розумію, що остаточне рішення ще не ухвалене. Ще лишається надія, що спортсмени поїдуть на Олімпіаду і представлятимуть Україну на Олімпіаді. І я буду дуже рада за них. Якби це було моє рішення, я б дозволила", - наголосила колишня спортсменка олімпійської збірної України.

Оксана Баюл також поділилась прогнозами американських оглядачів на літні Олімпійські ігри. За їхніми підрахунками, Україна, якщо представлятиме своїх спортсменів на Олімпіаді у Парижі, ймовірно, здобуде 2 золоті медалі й 10 бронзових медалей.

“Якщо це станеться, хай Бог благословить Україну і всіх нас”, - підсумувала Баюл.

Повне інтерв'ю Голосу Америки з Оксаною Баюл - читайте тут: