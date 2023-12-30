У Чехії вимагають не допускати російських спортсменів до Олімпіади через загибель українського баскетболіста у Львові

Колишня зірка чеської хокейної збірної та чеський євродепутат вимагають не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпіади в Парижі, «бо їхні уряди мають на руках кров українських спортсменів».

Приводом для нових заяв послужила загибель від п'ятничних обстрілів у Львові відомого українського тренера і колишнього баскетболіста Віктора Кобзистого.

Легендарний чеський ґолкіпер Домінік Гашек, який грав 16-сезонів у Національній хокейній лізі (НХЛ) за такі команди, як «Чикаго Блекгокс», «Детройт Ред Вінгз» і «Оттава Сенаторз» та був визнаний одним з найкращих воротарів усіх часів, висловив свій черговий протест проти участі російських спортсменів у світових змаганнях.

У зверненні до Міжнародного олімпійського комітету, Національної хокейної ліги, тенісних асоціацій, чеської олімпійської команди Гашек висловив своє обурення їхнім мовчанням та продовженням співпраці з російськими спортсменами.

"«Просто» ще один мертвий український цивільний спортсмен, убитий російськими терористами. Скільки ще МОК? @iocmedia

@НХЛ @WTA @atptour та інші, які підтримують рекламу цього російського вбивства? І що Олімпійська команда чи не засудить вона таке ставлення з босом Кейвалом? І що Страговський стадіон (у Празі)? Ви й надалі дозволятимете виступати росіянам у Чеській республіці?" – твітує відомий спортсмен.

У червні Гашек, який виграв золото зі збірною Чеської Республіки на Зимових Олімпійських іграх 1998 року в Нагано, сказав в інтерв'ю агентству АР, що він упевнений, що присутність російських та білоруських спортсменів на літній Олімпіаді в Парижі, буде «великою рекламою російської війни».

До кампанії, яку веде Гашек, який є відомим громадським діячем у своїй країні та міжнародні арені, долучився і чеський євродепутат Томаш Здеховський.

«У Львові внаслідок російського обстрілу загинув український баскетболіст Віктор Кобзистий. Був тренером, майстром спорту України міжнародного класу.

Тепер ви розумієте, чому ми з Домініком Гашеком боремося проти участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді?

Бо їхні уряди мають на руках кров українських спортсменів», – написав Здеховський у мережі Х (колишня Twitter).

У вересні Олімпійський і Паралімпійський комітети Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та Ісландії виступили зі спільною заявою, в якій вимагали від МОК відсторонити всіх російських спортсменів від Олімпіади в Парижі.

У спільній заяві, до якої долучилися ще три інших скандинавські території – Гренландія, Фарерські та Аландські острови – олімпійські комітети північних країн ще раз повторили свою позицію з початку конфлікту в Україні: вони не хочуть чути про повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання, навіть у нейтральному статусі.

«Ситуація війни в Україні не змінилася, – йшлося в пресрелізі, написаному за підсумками зустрічі, що відбулася в Гренландії. –Тому ми залишаємося твердими на своїй позиції не відкривати міжнародні спортивні змагання для російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб. На нашу думку, зараз не час розглядати їх повернення».

Попри це, на початку грудня МОК вирішив дозволити деяким російським спортсменам брати участь у Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Таким чином МОК скасував можливість повної заборони спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпіаді через вторгнення їхніх країн в Україну.

«Рішення Міжнародного олімпійського комітету підтвердило кроки, розпочаті рік тому для реінтеграції Росії та її військового союзника Білорусі в глобальний спорт, і через дев’ять місяців після того, як МОК закликав спортивні керівні органи шукати способи дозволити окремим спортсменам змагатися», – зауважує АР.

Як писав Голос Америки, рішення МОК викликало протест українських дипломатів та деяких керівників спортивних асоціацій.



“МОК фактично дав Росії зелене світло на перетворення Олімпійських ігор на зброю. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Своє обурення рішенням МОК відразу після його оголошення висловили також президент Всесвітньої ради легкої атлетики Себастьян Коу та Генеральний директор міжнародного руху спортсменів Global Athlete Роб Кьолер, які сказали, що «МОК проігнорував заклики тисяч спортсменів до повної заборони як Росії, так і Білорусі».

Колишній український баскетболіст Віктор Кобзистий, якому було 44 роки, загинув у Львові під час наймасштабнішого за час війни повітряного нападу на Україну у ніч проти п'ятниці 29-го грудня.

Загалом від нападу на всю територію України з використанням ракет та дронів, за даними уряду на суботу, загинуло 39 осіб.

Українського баскетболіста вважали однією з найбільших зірок своєї країни, пише видання Basketball Sphere. У 2001 та 2005 роках він виступав на Євробаскеті за «Будівельник», «Дніпро» (Дніпропетровськ), «Азовмаш» (Маріуполь). Кобзистий також грав у командах у Росії та Болгарії.

Найуспішніший період для нього був у київській команді, де він брав участь у єврокубках, зокрема, у Кубку Європи, зауважує видання.

Його 20-літній син Олександр цього року став членом сербської команди «Мега» і вважається одним із найбільших талантів європейського баскетболу.