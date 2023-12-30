Західні країни в Радбезі ООН обіцяють більшу підтримку Україні після безпрецедентної повітряної атаки

Численні країни-члени Ради безпеки ООН назвали «жахливими нападами» найбільший обстріл України російськими ракетами та іншими повітряними засобами і закликали до негайного припинення російської агресії проти України.

Термінове засідання Радбезу ООН відбулося у п’ятницю ввечері на прохання України та ще близько 30 країн-членів ООН через найбільшу ракетну атаку на України, здійснену Росією.

За словами офіційних осіб, унаслідок російських ударів з використанням щонайменше 158 одиниць озброєння, у тому числі 122 ракети різних типів і 36 БПЛА, по низці українських міст, зокрема, по Києву, Львову, Одесі, Харкову, Херсону та Дніпру, віддалених від лінії фронту, загинув 31 мирний житель і було поранено понад 160 осіб.

Також Польща заявила, що імовірно, російська ракета пролетіла в її повітряному просторі, перш ніж повернутися в Україну.

Росія повинна «негайно припинити всі військові дії» та «безумовно і повністю вивести всі свої сили» – Мальта

Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, вони неприпустимі і повинні бути негайно припинені

Мохамед Халед Хіярі, помічник Генерального секретаря з Близького Сходу, Азії та Тихого океану, який доповідав на засіданні Радбезу ООН заявив, що Росія знову здійснила напади на цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками, школами пологовим будинком, дитячими садками, парками, станцією метро та ТРЦ, а також енергетичною інфраструктурою. Через пошкодження ліній електропередач у кількох регіонах було відключено електроенергію.

«Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, вони неприпустимі і повинні бути негайно припинені, – сказав Хіярі. – На жаль, 2023 рік закінчується так само, як і почався, нищівним насильством проти народу України. Знову українці змушені проводити свята у пошуках притулку, розбирання завалів та поховання загиблих серед морозу».

Хіярі нагадав, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш раніше у п’ятницю рішуче засудив широкомасштабну ракетну та безпілотну атаку, здійснену Російською Федерацією в ніч проти 29-го грудня. Він висловив глибокі співчуття сім'ям усіх загиблих і вимагав «негайного припинення» нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру.

Хіярі нагадав, що протягом Різдвяного періоду бомбардування цивільних об’єктів відбувається практично щодня у Херсоні, Харкові, та інших містах України. За даними гуманітарної місії ООН, у 2023-му році війна в Україні забрала життя 1888 мирних жителів і залишила 6334 поранених, призвела до 8 222 жертв серед цивільного населення. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року досягла 29 113, сказав Хіярі, наголосивши, що фактичні цифри, ймовірно, значно вищі.

Представник Албанії при ООН, який виступав наступним, звинуватив Росію у свідомому знищенні цивільних. Він сказав, що у Кремлі намагаються «поставити на коліна цілу націю» і, схоже, «зайняті пошуком способів знищити і завдати більше болю тим, на кого вони всіляко нападали протягом останніх двох років», при цьому, як сказав представник Албанії, демонструючи «повну зневагу до людського життя».

Представниця Мальти, яка була серед тих країн, які вимагали скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН, нагадала, що з початку «нелегальної та неспровокованої агресії» Російська Федерація випустила по Україні «щонайменше 7400 ракет, в середньому по 11 на день».

Мальтійська дипломатка сказала, що для того, щоб досягти справедливого і міцного миру Росія повинна «негайно припинити всі військові дії», а також «безумовно і повністю вивести всі свої сили і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

«До того часу Україна має право захищатися від агресії Росії, як це закріплено в статті Статуту ООН», – сказала представниця Мальти.

Мир «завжди вимагає компромісів» – ОАЕ

Однак, низка країн, передусім африканські держави, такі як Ґабон, Мозамбік, Ґана, але також такі країни як Бразилія та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) закликали «обидві країни» припинити військові дії та шукали компромісу.

Представник ОАЕ продемонстрував подвійну позицію, сказавши, що «інколи війна є простішою, ніж мир», а досягнення миру «завжди вимагає компромісів». При цьому він наголосив, що його країна послідовно підтримує «всі серйозні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру, який зберігає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України відповідно до Статуту ООН».

У цьому є ключі пролунав і виступ представника Китаю, який продовжив називати російську агресію проти України «українською кризою». Він закликав «зацікавлені сторони позитивно відреагувати на заклик міжнародного співтовариства до миру, посилити взаємодію та розширити спільну мову з метою якомога швидше загасити полум'я війни».

Немає «обох сторін конфлікту» – Захід допомагатиме Україні захищатися від агресії

Чітко на підтримку України висловилися представники США, Великої Британії, Франції, Японії та Європейського Союзу, які заявили, що немає жодних «обох сторін конфлікту», а є агресор і жертва цієї агресії.

Представник США посол Роберт Вуд процитував п’ятничну заяву президента Джо Байдена, який сказав, що «цей напад є яскравим нагадуванням про те, що після майже двох років цієї нищівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його треба зупинити».

Сполучені Штати підтримують Україну і продовжуватимуть закликати до відповідальності за злочини російських посадових осіб і військ проти народу України

Американський дипломат нагадав, що «Рада Безпеки вирішила, що напади на цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права та міжнародного матеріального права», а також, що «винних було вирішено притягнути до відповідальності».

«Сполучені Штати підтримують Україну і продовжуватимуть закликати до відповідальності за злочини російських посадових осіб і військ проти народу України. Ми не покинемо хоробрий народ України, який сьогодні бореться за свою свободу, за свою країну та цінності та принципи, викладені в Статуті ООН», – сказав представник США.

Британська посолка при ООН Барбара Вудворд заявила, що російські атаки, хоч і шокуючі кожного разу, вписуються у давно відомий сценарій, коли ракети, дрони та артилерія спрямовані проти мирного населення.

Ми надсилаємо ще сотні ракет для поповнення запасів систем протиповітряної оборони, які допомагають захистити цивільне населення України та її інфраструктуру від жорстокої атаки Росії

«Якби не українські системи протиповітряної оборони, доповнені міжнародним співтовариством, жертв було б набагато більше», – сказала представниця Великої Британії.

Вона додала, що її країна і надалі підтримуватиме українських військових.

«Ми надсилаємо ще сотні ракет для поповнення запасів систем протиповітряної оборони, які допомагають захистити цивільне населення України та її інфраструктуру від жорстокої атаки Росії», – сказала британська дипломатка.

Представник Європейського Союзу, який також був присутній на засідані ради Безпеки ООН пообіцяв допомагати у відновленні України після «боягузливих» російських атак та «активізувати надання Україні подальшої гуманітарної допомоги та допомоги цивільного захисту, а також допомоги для забезпечення стійкості її енергетичного сектору протягом зими».

«Хунта» і «нацисти» обстрілюють власне населення – посол Росії

Присутній на засіданні представник Росії Василь Небензя уже звично називав керівництво Україні «клікою», «хунтою» та «нацистами». А говорячи про обстріл минулої ночі, звинуватив Україну в усіх руйнуваннях цивільних об'єктів.

За його словами, «російські ракети та безпілотники вражають об’єкти військової інфраструктури», а всі руйнування інфраструктури та смерті серед цивільних спричинили «українські ракети ППО, які відхилилися від курсу, вражаючи житлові будинки та цивільні об’єкти».

«Якщо сьогодні і є про що говорити, то виключно про дії українських систем протиповітряної оборони, розгорнутих у мікрорайонах українських міст з порушенням міжнародного гуманітарного права», – сказав, серед іншого, представник Росії.

Поки у них є ресурси, вони продовжуватимуть нападати на Україну – посол України

Представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що сама присутність представників «путінського режиму» на місці, яке було відведено для СРСР в Раді Безпеки ООН підриває довіру до цього інституту.

Поки у них є ресурси, вони продовжуватимуть нападати на Україну, глобальну архітектуру безпеки та міжнародний порядок, заснований на Статуті ООН

Він додав, що Росія не шукає жодного способу припинити війну, при цьому кремлівський режим діє у солідарності з російським суспільством, якому «промили мізки».

«Вони сповнені ненависті до більшості світу. Не тільки щодо України, як би не переконували себе в протилежному ті, хто схиляється до політики умиротворення», – сказав Кислиця.

«Поки у них є ресурси, вони продовжуватимуть нападати на Україну, глобальну архітектуру безпеки та міжнародний порядок, заснований на Статуті ООН. Є лише одне рішення – Росію потрібно позбавити можливості виробляти зброю, фінансувати свою військову агресію та загрожувати світу», – переконаний представник України.



Протягом останніх тижнів західні офіційні особи та аналітики попереджали, що Росія зменшила кількість ударів по Україні крилатими ракетами протягом кількох місяців для того, щоб створити запаси для масованих ударів протягом зими, сподіваючись зламати дух українців.

В результаті, як написав у своєму офіційному Telegram-каналі командувач ВПС Микола Олещук, в ніч проти п'ятниці, 29-го грудня, сталася «наймасштабніша повітряна атака» з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.