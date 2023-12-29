Генсек ООН засудив ракетну і безпілотну атаку Росії по українських містах і селах

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш рішуче засуджує широкомасштабну ракетну та безпілотну атаку, здійснену Російською Федерацією в ніч проти 29-го грудня, по українських містах і селищах по всій країні, у тому числі проти цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Сам Ґутерріш, як повідомляв Голос Америки, перебуває наразі у Європі. Тим часом Україна, заручившись підтримкою трьох десятків інших країн, скликає термінове засідання Радбезу через масові російські ракетні обстріли.

“Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, є неприйнятними та мають бути негайно припинені”, – йдеться у заяві генсека ООН.

Антоніу Ґутерріш висловив глибокі співчуття сім'ям усіх загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.