Україна і ще 30 країн-членів ООН скликають термінове засідання Радбезу через масові російські ракетні обстріли

З самого ранку 29-го грудня Україна провела оперативні консультації з сусідніми країнами та партнерами із трансатлантичної спільноти. У результаті подано спільне звернення трьох десятків країн з проханням провести термінове засідання Радбезу ООН через найбільшу ракетну атаку на України, здійснену Росією, – повідомив у коментарі журналістці Голосу Америки Ірині Соломко представник України при ООН Сергій Кислиця.

За словами Кислиці, особливо занепокоєні ситуацією передусім країни Балтії, Польща, Румунія та інші партнери з НАТО, які приєдналися до української ініціативи. Разом вони подали оперативне звернення щодо скликання засідання до головуючої країни у Раді Безпеки ООН – цього місяця це Еквадор.

“Ми просимо провести термінове засідання Радбезу у форматі брифінгу – щодо останніх атак на Україну з боку Російської Федерації”, – заявив Сергій Кислиця.

За його очікуваннями, відповідне засідання в ООН може відбутися вже сьогодні, орієнтовно о 16-ій годині за Нью-Йорком.

“Ми наполягаємо на тому, щоб засідання відбулося вже сьогодні”, – наголосив Кислиця.

Про це повідомив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у мережі Х (колишній Twitter).

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, за словами Кислиці, перебуває наразі у Європі, але повідомив українському дипломату, що інституція готує заяву з приводу подій в Україні.

29-го грудня з самого ранку Радбез ООН проводив засідання щодо Афганістану та Близького Сходу.