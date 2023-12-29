“Типова путінська війна. Україна завдає хірургічного військового удару, росіяни атакують лікарні”. Оглядачі про нічну атаку Росії на Україну

Якби Конгрес США схвалив нову допомогу ще в жовтні, ми могли б забезпечити українців більшими можливостями для захисту сьогодні. Більше затримок = більше смертей. Члени Конгресу, затвердіть нову допомогу якомога швидше

Найбільша російська повітряна атака України від початку війни викликала неабиякий резонанс серед західних оглядачів та аналітиків, які назвали її "варварською" і закликали чимшшвидше надати Україні усе необхідне озброєння для захисту.

Майкл Макфол, професор політології Стенфордського університету й колишній посол США в Росії прокоментував і перепостив декілька повідомлень інших у мережі Х (колишня Twitter), включно з повідомленнями президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та іншими.

“Якби Конгрес США схвалив нову допомогу ще в жовтні, ми могли б забезпечити українців більшими можливостями для захисту сьогодні. Більше затримок = більше смертей. Члени Конгресу, затвердіть нову допомогу якомога швидше”, – пише Макфол, коментуючи повідомлення українського МЗС про атаку.

До повідомлення посолки США в Україні Бріджит Брінк, Макфол додав коментар: “Отак! Члени Конгресу, будь ласка, дійте якомога швидше”, вірогідно, маючи на увазі ухвалення пакета додаткової допомоги Україні.

“Дії говорять голосніше, ніж (анонімні) слова. Прочитайте Дмитра Кулебу про справжні наміри Путіна щодо українців. Він хоче їх убити, а не розмовляти з ними”, – прокоментував Макфол повідомлення очільника українського МЗС.

“В міру того, як з’являється більше подробиць російської атаки сьогодні вранці, цілями якої були приватні будинки, торговий центр і навіть пологовий будинок, я можу описати цю агресію лише як незвагу до [всього] людства. Моє серце з жертвами та їхніми родинами. Ми непохитно солідарні з Україною”, - написала на своїй сторінці в мережі Х білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

“Варварськими” назвав напади Росії на мирне населення України Андерс Фог Расмуссен, колишній прем’єр-міністр Данії та генеральний секретар НАТО.

“Ми повинні надати військову допомогу, необхідну Україні, щоб зупинити ці атаки та виграти війну. Більше ніяких затримок!” – додав Расмуссен на своїй сторінці в Х.

“Кожен, хто не хоче дати Україні все необхідне для ефективного захисту свого народу та перемоги над Росією, позбавляється привілею коли-небудь казати «ніколи знову»”, - заявив Бен Годжес, колишній генерал-командувач армії США в Європі.

Типова путінська війна. Україна завдає хірургічного військового удару, росіяни атакують лікарні та будинки

Філіпс Обраєн, професор стратегічних досліджень в шотландському Університеті Сент-Ендрюса, вважає, що нічний напад Росії може бути помстою Путіна за знищення великого десантного корабля “Новочеркаськ”.

“Типова путінська війна. Україна завдає хірургічного військового удару, росіяни атакують лікарні та будинки”, – написав він на своїй сторінці в мережі Х.

На думку Обраєна, вражає той факт, що Росія без вагань використовує далекобійну зброю проти України для вчинення воєнних злочинів, натомість США та Німеччина не надають Україні подібної зброї для ураження військових цілей на території Росії.

“Знову Путін йде на ескалацію, коли знає, що Україна не може завдати удару у відповідь. Противники ескалації у Вашингтоні та Берліні живуть у світі, де реальність перевернута з ніг на голову”, – додав він.

З ним погоджується кореспондент видання The Economist Олівер Керролл, який спеціалізується на висвітленні України, Росії та Білорусі.

Він зазначив: “До речі, тут є [стала] схема: Україна завдала ганебного удару по важливому російському бойовому кораблю, військовому об’єкту. Росія у відповідь завдає ударів по містах України. Росія не *завжди* цілиться в цивільні цілі, але коли шукає помсти, ми частіше за все це бачимо”.

Андерс Аслунд розмірковує на своїй сторінці в Х, що нестача ракет в Росії була перебільшена. Адже за даними українських посадовців, росіяни завдали “близько 7400 ударів ракетами і 3900 ударів безпілотниками “Шахед” по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення”, – пише Аслунд.

Будь-хто, хто закликає позбавити Україну зброї, необхідної для її захисту, є співучасником

Британський журналіст і автор Пол Мейсон зауважив в мережі Х: “Величезна хвиля ударів по Україні минулої ночі була спрямована виключно по мирному населенню. [Це зроблено] державою-колонізаторкою, яку вже звинувачено у злочинах проти людства. Будь-хто, хто закликає позбавити Україну зброї, необхідної для її захисту, є співучасником”.

Відома американська журналістка й авторка Енн Епплбаум нагадала читачам своєї сторінки, що напад минулої ночі став найбільшим ракетним обстрілом України з початку війни, й додала посилання на різноманітні джерела, включно з офіційними особами України.

Одним з джерел, які Епплбаум перепостила у себе на сторінці в Х був допис журналіста Голосу Америки Остапа Яриша про російську нічну атаку.