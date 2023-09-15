Група сенаторів США просить Пентагон прояснити роль Ілона Маска в операції ЗСУ в Криму

Група сенаторів США надіслала лист до Пентагону з проханням прояснити, чи Ілон Маск або інші супутникові провайдери вимикали зв’язок, щоб зірвати операцію Збройних сил України в Криму, та які повноваження має Міністерство оборони США, аби втрутитись в ситуацію.

Крім того, у сенатському Комітеті зі збройних сил планують розпочати розслідування, щоб з'ясувати роль Ілона Маска чи його компанії SpaceX в цій ситуації.

Як повідомляє видання NBC News, листа до міністра оборони США надіслали сенатори-демократи Елізабет Воррен, Джин Шагін та Таммі Дакворт.

Причиною для звернення законодавців стала книжка журналіста Волтера Айсексона про біографію Ілона Маска. В ній автор написав, що Маск вимкнув зв’язок Starlink під час операції українських Збройних сил, що включала напад на об'єкти в Криму.

Пізніше Айзексон повідомив, що некоректно описав ситуацію. А власник компаній SpaceX Ілон Маск тоді уточнив, що не забезпечував зв'язок Starlink в Криму, тому що це заборонено санкціями. А коли влада України, за словами бізнесмена, під час виконання операції ЗСУ звернулась до Маска увімкнути зв'язок Starlink на півострові, бізнесмен їм в цьому відмовив.

То ж сенатори США попросили Пентагон прояснити, що ж насправді тоді трапилось.

“Різні версії подій ще більше показують плутанину щодо обставин навколо цього інциденту … що насправді сталося під час цієї української атаки — і конкретної ролі пана Маска — вимагає відповідей”, - мовиться у листі сенаторів до Пентагону.

Маск також писав у соцмережах, що ухвалив рішення після розмови із представником російського уряду, який попереджав про трагічні наслідки у випадку нападу на Крим. Сенаторки просять Пентагон прояснити, чи працював Ілон Маск, щоб захистити російських військових або “російські інтереси”.

“Ці повідомлення викликають серйозне занепокоєння щодо того, чи пан Маск особисто втрутився, щоб підірвати інтереси ключового партнера США в критичний момент, — мовиться у листі, частини з якого оприлюднило видання NBC News. — Якщо так, то чому йому було дозволено це зробити, і які дії Міністерство оборони США вживатиме або вжило, щоб у майбутньому запобігти небезпечному втручанню, і чи потрібне подальше законодавство, щоб Міноборони ефективно досягало цих цілей”, - написали сенатори до міністра оборони Ллойда Остіна.

Крім іншого, законодавці просять Пентагон повідомити їм про всі випадки, коли для українців були навмисне відключені зв'язок Starlink чи інші комерційні послуги з часу російського вторгнення.

За запитом, Пентагон має надати відповідь до 31 жовтня цього року.

Цього ж дня, 14 вересня, сенатор-демократ Джек Рід, голова Комітету зі збройних сил США заявив, що планує розпочати розслідування дій SpaceX в Україні "після публічних повідомлень про використання системи Starlink в Україні". Про це повідомило видання Space News.

За словами сенатора, "були виявлені серйозні проблеми відповідальності за національну безпеку, і комітет займається цим питанням".

Сенатор Рід віддав належне бізнесу Ілона Маска за допомогу США в освоєнні космосу, втім законодавець наголосив, що "ані Ілон Маск, ані будь-який інший приватний громадянин, не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США".

Комітет зі збройних сил Сенату США, за словами Ріда, "активно досліджує це питання з усіх боків і продовжуватиме співпрацювати з Міністерством оборони, щоб забезпечити захист інтересів національної безпеки США".

Раніше Голос Америки повідомляв, що Ілон Маск порівняв атаку українців на Крим із нападом японських військ на військову базу США Перл Харбор під час ІІ Світової війни. Маск тоді наголосив, що український уряд йому не керівник. Мовляв, якби президент Байден попросив увімкнути зв’язок у Криму, він би це зробив.