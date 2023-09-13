"Україна - не керівник для компаній у США". Ілон Маск знову коментує ситуацію зі Starlink у Криму

Американський бізнесмен Ілон Маск порівняв атаку українців на Крим із нападом японських військ на військову базу Перл Харбор. Так він вкотре пояснив, чому не увімкнув зв’язок Starlink у Криму на запит українського уряду. Маск наголосив, що український уряд йому не керівник. Мовляв, якби президент Байден попросив увімкнути зв’язок у Криму, він би це зробив.

Заяви Маска пролунали 12 вересня під час саміту технологічних компаній All-In Summit 2023.

"У той час, коли це сталося, [супутникова мережа] в регіоні навколо Криму була вимкнена. Причина, чому вона була вимкнена, тому що США запровадили санкції щодо Росії, які стосувались Криму також. Нам не дозволяли фактично вмикати зв’язок без спеціального дозволу уряду”, – сказав Маск.

“Україна не надала нам жодних попереджень заздалегідь, попереджень або чогось іншого. Ми просто отримали термінові дзвінки від українського уряду, в яких говорилося, що нам потрібно ввімкнути Крим. Просто посеред ночі. І ми такі: “Ви про що?” - продовжував розповідати, усміхаючись, Ілон Маск.

“І тоді ми зрозуміли, що це атака, подібна на Перл Харбор, тільки на Севастополь, на російський флот у Севастополі. То ж вони практично просили нас взяти проактивну участь у великих воєнних діях”, — сказав Макс про українську владу.

Атака японських військ на військову базу Перл Харбор стала причиною, чому Сполучені Штати вступили у ІІ Світову війну на бік союзників, що врешті призвело до їхньої перемоги.

“Український уряд не є керівником американського народу чи компаній у США. Так не працює”, - наголосив очільник компаній SpaceX та Tesla.

Далі Ілон Маск зазначив, що хоча він не є “найбільшим шанувальником” президента Джо Байдена, він увімкнув би систему, “якби я отримав президентську директиву” про це, з поваги до інституції президента США, наголосив він.

Звинувачення на свою адресу, що рішення Маска відмовити українцям могли бути мотивовані спілкуванням з представниками російського уряду, бізнесмен назвав “абсурдними”.

Минулої ночі, з 12 на 13 вересня, коли Україна здійснювала атаку на Крим, компанія Starlink переживала глобальне відключення зв’язку. Компанія не повідомила причин відсутності зв’язку.