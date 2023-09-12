Маск, Цукебрег і Гейтс розкажуть сенаторам США про майбутнє штучного інтелекту

Сенат США проведе закриту зустріч із лідерами високотехнологічного бізнесу щодо законодавчого регулювання та можливих наслідків розвитку штучного інтелекту. Як повідомляє NBC, на засіданні 13 вересня будуть керівник SpaceX і Tesla Ілон Маск, засновник Facebook Марк Цукерберг, засновник Microsoft Білл Гейтс і керівник розробки ChatGPT компанії OpenAI Сем Олтмен.

Завданням цієї та низки наступних зустрічей законодавців є дискусія про швидкий розвиток технології штучного інтелекту та його ймовірних загроз для людства. Зокрема, в той же день у Палаті представників США відбудуться слухання із представниками адміністрації президента Джо Байдена щодо того, як федеральні агентства використовують штучний інтелект.

Наступного тижня Сенат проведе низку слухань щодо того, як компанії, які розробляють штучний інтелект, можуть підвищити прозорість і довіру громадськості, а також щодо законодавчого регулювання галузі за участю лідерів Microsoft і провідного виробника мікросхем Nvidia.

Також у Сенаті розробляють законопроєкт, який включає вимогу до компаній зі штучного інтелекту реєструватися в незалежному наглядовому органі, щоб переконатися, що їх можна притягнути до юридичної відповідальності за такі речі, як порушення конфіденційності та deep-fake, а також зобов'яже їх дотримуватись прозорості щодо навчання і точності моделей штучного інтелекту.

Тим часом цього тижня федеральний суд розпочне розгляд позовів Міністерства юстиції та групи штатів за звинуваченнями про те, що Google, буцімто, зловживав монополією на пошукові онлайн-послуги. Це перший судовий процес щодо монополії проти технологічного гіганта з часів справи проти Microsoft понад 20 років тому, пише New York Times. Видання припускає, що ця справа матиме широкі наслідки для всієї технологічної галузі і дасть змогу зрозуміти, наскільки успішними будуть регуляторні органи в Сполучених Штатах у своїх зусиллях приборкати вплив великих технологічних корпорацій.

Раніше Голос Америки повідомляв, що сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка входить до Комітету Сенату зі збройних сил, заявила, що законодавці мають розслідувати випадок, коли Маск міг не надати доступ силам оборони України доступ до супутникового інтернету Starlink для атаки по російській базі у Криму. Також це порушило дискусію про те, чи Пентагон у майбутньому має чіткіше повідомляти про використання у воєнних цілях послуг і продуктів, які купує у підрядників.