Сенат США знову голосуватиме за пакет допомоги Україні

Американський Сенат в четвер вдруге розгляне законопроєкт, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю.

Напередодні республіканці в Сенаті провалили процедурне голосування за законопроєкт, який містив заходи для посилення безпеки кордону США із Мексикою, допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. Після цього Сенат проголосував законопроєкт, що передбачав положення з міжнародної допомоги, включаючи допомогу Україні, Ізраїлю, гуманітарну допомогу для українців та палестинців, але вже не включав імміграційну реформу. В середу такий законопроєкт набрав 58 голосів з 60 необхідних, щоб розглядати його за скороченою процедурою.

В середу після голосування голова більшості в Сенаті Чак Шумер оголосив: "Ми розходимось до завтра і дамо нашим колегам-республіканцям в собі розібратись. Ми зберемось у полудень завтра і, сподіваюсь, республіканці матимуть необхідний час. Проведемо це голосування завтра".

В середу республіканці не могли досягнути згоди щодо нового законопроєкту. На питання WSJ, чи гарантовані голоси за пакет міжнародної допомоги, координатор республіканців в Сенаті Джон Тун заявив виданню, що "це дуже гарні питання, жодне з яких наразі не має гарної відповіді".

Навіть якщо Сенат затвердить цей законопроєкт, його можуть відхилити в Палаті представників, каже виданню Axios конгресмен-республіканець Келлі Армстронг.

"Вони планують надіслати пакет на мільярди доларів, без джерел коштів, щоб захистити український кордон, але не захищати наш південний кордон? Удачі", - саркастично зауважив виданню Армстронг.

Посолка України в США Оксана Маркарова в соцмедійному дописі вказала на те, що пакет додаткового фінансування є критично необхідним і, відповідаючи на питання в соцмедіа, зауважила, що його не зможе замінити ленд-ліз, навіть якщо його дію продовжать в законі про оборонний бюджет.

"Як раз те що вдасться подовжити лендліз цим чи іншим законодавчим інструментом не викликає сумнівів, однак це ніяк не вирішить потребу закуповувати зброю, послуги і бюджетну підтримку. Тому критично потрібні саме додаткові бюджетні асигнування на програми", - пише Маркарова.

Цього тижня президент США Джо Байден звернувся до конгресменів, наголосивши на важливості допомоги Україні.

“Годинник тікає. Кожен тиждень, кожен місяць, який проходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше засобів для захисту України від російських ударів. Це саме те, чого хоче Путін. Українці борються мужньо”, - сказав президент США.