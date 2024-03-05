“Українські безпілотні човни невблаганні”: західні ЗМІ коментують повідомлення про знищення російського корабля “Сергій Котов”

Повідомлення українських спецслужб про знищення російського патрульного корабля “Сергій Котов” вночі 5 березня викликало неабиякий резонанс у західних ЗМІ.

“Наступний місяць. Наступний російський військовий корабель, підірваний у Чорному морі. Українські безпілотні човни невблаганні”, - так починає свою статтю про ураження 1 700-тонного патрульного корабля проєкту 22160 біля Феодосії видання Forbes.

Видання нагадує, що від лютого 2022 року українські Збройні сили підірвали або потопили чотири російські десантні кораблі, крейсер, підводний човен, корабель постачання, кілька патрульних катерів і малих десантних катерів, а також два ракетних корвети, що разом становлять майже чверть російського Чорноморського флоту.

Загальні втрати кораблів водотоннажністю близько 17 000 тонн майже дорівнюють 18 000 тоннам нових військових кораблів, які російський флот побудував за минулий рік, додає Forbes.

Коментуючи подію, видання Newsweek зазначає: “Україна не має великого військово-морського флоту, але вражаюче використовує морські безпілотники для завдання ефектних ударів по російських активах у Чорному морі, що дуже присоромили Москву”.

Британське видання The Guardian назвало знищення “Сергія Котова” “ще одним ударом по військово-морській силі Москви та її контролю над Чорним морем, попри втрати України в інших місцях”.

Своєю чергою мережа CNN, коментуючи “останню в серії морських поразок Чорноморського флоту Москви”, нагадує, що “Сергій Котов” був одним з найновіших кораблів флоту. Ймовірно, корабель був спущений на воду 21 січня 2021, згідно з повідомленнями російського державного інформаційного агентства ТАСС.

Мережа додає, що “українські морські безпілотники завдали великої шкоди кораблям ВМС Росії, особливо за останні кілька місяців”.

Агентство AP зазначає, що успішна боротьба України проти російських військових кораблів у Чорному морі дозволила “відштовхнули російський флот від узбережжя”, та “створити коридор для експорту зерна”.

Таку думку поділяє у своєму коментарі й агентство AFP, зауваживши, що Україна “успішно відкрила альтернативний зерновий коридор, який дозволяє кораблям експортувати життєво важливі для України сільськогосподарські товари”.

Реакцію Росії на знищення “Сергія Котова” агентство схарактеризувало, як “режим страуса”, запозичивши цю фразу в одного з російських воєнних блогерів, й маючи на увазі, що військове керівництво Москви “заховало голову в пісок”.

“Україна нарощує свою здатність вражати російські цілі з повітря та на морі, тоді як її війська намагаються утриматися на лінії фронту”, - додало AFP у своєму повідомленні.

“Сергій Котов” мав довжину 91 метр й дальність автономного плавання 6000 морських миль. Він міг нести екіпаж з 80 осіб і був оснащений вертольотом, 57-мм гарматою та сучасною системою ППО. Російський військово-морський флот будує загалом 6 таких кораблів, повідомляють оглядачі. За даними ГУР, ціна цього корабля становить 65 мільйонів доларів.

Forbes нагадує, що після розпаду Радянського Союзу російський кораблебудівний сектор перебуває у поганому стані, й хоч російські корабельні досі можуть будувати великі підводні човни, “їм важко будувати надводні військові кораблі вагою більше кількох тисяч тонн”. Вони також змушені покладатися на морські двигуни, імпортовані з України, які “Україна більше не бажає продавати Росії зі зрозумілих причин”.

Додаткова складність для росіян полягає у тому, що вони не можуть відправляти нові кораблі у Чорне море, адже єдиний шлях до нього — протока Босфор — перебуває під контролем Туреччини, країни-члена НАТО, яка не пропускає жодні військові кораблі у Чорне море під час війни, додає Forbes.

“Можливо, російські війська просуваються, повільно і великою ціною, на захід від Авдіївки […]. Однак на відстані триста миль біля берегів Криму росіяни програють — дуже сильно”, - підсумовує видання.