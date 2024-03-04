"Вікно можливостей для надання допомоги Україні закривається". Західні ЗМІ і політики про витік інформації щодо Таурус

Витік аудіозапису німецьких військових офіцерів про постачання Україні ракет Таурус та обговорення можливих ударів по Керченському мосту викликав дискусії серед західних політиків та ЗМІ. Зокрема частина дорікає німецькому керівництву за зволікання із допомогою Україні та загравання із виборцями.

Факти дуже, дуже очевидні

Так міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Чорногорії, коментуючи питання ракет Таурус заявила, що ФРН слід "активно розглянути" постачання усіх необхідних засобів для захисту України.

На пресконференції у Подгоріці, 4 березня, вона заявила, що сама бачила під час візиту в Україну, як люди змушені виживати через постійні обстріли.

"Це взагалі ненормальне життя. Навіть якщо ракета не влучає. Ми повинні активно розглянути усі засоби. На мою думку, факти дуже, дуже очевидні", - додала Бербок.

Втім, раніше канцлер ФРН Олаф Шольц, заявляв, що проти надсилання крилатих ракет великої дальності Таурус в Україну, посилаючись на ризик прямої участі його країни у війні.

А міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виправдовувався за розмови німецьких офіцерів, які потрапили минулого тижня в мережу.

"Це не означає зеленого світла від мене, чи від канцлера про застосування ракет Таурус. Вони обмірковують те, якими зрештою можуть бути сценарії. В цьому полягає їхня робота як командувачів... В будь-якому випадку в розмовах службовців ясні лінії, які не будуть перейдені щодо залучення до війни і щодо різних способів залучення", - заявив німецький міністр.

Вікно можливостей для допомоги Україні повільно закривається

Член британського парламенту та колишній голова парламентського комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд в інтерв'ю BBC Today заявив, що витік розмов вказує на напруженість між німецьким командуванням та політичним керівництвом країни щодо допомоги Україні. Він також дорікнув Шольцу за політичну недалекоглядність.

"Шольц, здається, вважає, що продаж миру внутрішній аудиторії допоможе його політичному статусу, але насправді це означає продаж Росії", - заявив Еллвуд.

На думку Еллвуда "вікно можливостей для допомоги Україні повільно закривається" і слід надати їй необхідне військове обладнання, включаючи ракети Таурус.

Раніше, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав німецького канцлера якнайшвидше надати Україні ракети Таурус. Про це з посиланням на речника британського прем'єра пише видання The Evening Standard. Він нагадав, що Британія першою із західних країн надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

"Ми закликаємо наших союзників зробити те саме", - заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії.

Записи показують, що це питання було розглянуто перед рішенням не доставляти Таурус

Нагадаємо, у п'ятницю 1 березня, керівниця російського державного мовника RT Маргарита Симоньян виклала у соцмережі 38-хвилинний аудіозапис. За її словами це розмова командування німецьких ВПС про постачання Україні Таурусів та ймовірні цілі у Криму.

Німецьке керівництво визнало, що дійсно така розмова була, а подібний витік є інформаційною війною Росії проти Німеччини. Німецький канцлер пообіцяв розслідувати інцидент.

Подібний витік був розрахований посіяти розбрат в німецькому політикумі. Про це каже Алекс Юсупов, директор російських програм німецького Фонду Фрідріха Еберта. Його цитує видання Politico. Та, на його думку, ефект від цього дуже обмежений.

"Записи показують, що це питання було ретельно розглянуто безпосередньо перед рішенням не доставляти Таурус, але, очевидно, російська сторона пошкодувала, що залишила запис невикористаним", - додав Юсупов.