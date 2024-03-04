Німецький міністр оборони звинувачує Росію в інформаційній війні

Міністр оборони Німеччини Борис Пістріус заявив, що оприлюднення звукозапису наради німецьких військових про можливе застосування Україною німецьких крилатих ракет Таурус є ознакою російської інформаційної війни.

Йдеться про розкол, про підрив нашої згуртованості.

Борис Пісторіус сказав у неділю 3 березня, що Росія хоче розколоти суспільство в Німеччині в умовах дискусій про способи допомоги Україні для оборони від російської агресії.

"Ясно, що цей інцидент це не просто перехоплення й оприлюднення розмови в військово-повітряних силах. Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Щодо цього нема сумнівів. Це гібридна атака з метою дезінформації. Йдеться про розкол, про підрив нашої згуртованості. І ми маємо реагувати відповідно - з особливою виваженістю, але не менш рішуче”, - сказав міністр.

Німеччина стала найбільшим після США донором зброї для України, але німецький канцлер Олаф Шольц відмовляється схвалювати надання крилатих ракет, хоча Велика Британія та Франція вже тривалий час постачають Україні свої крилаті ракети Storm Shadow /SCALP.

Натомість в Німеччині відбуваються гострі дискусії щодо того, якими були б наслідки ракет Таурус на озброєнні українських збройних сил.

Німецький уряд визнав, що оприлюднений російськими джерелами 38-хвилинний звукозапис лунає як підслухана нарада німецьких військових про те, як українці використовують британсько-французькі ракети, і яким могло б бути застосування німецьких відповідників.

Борис Пісторіус вважав за потрібне виправдовувати сам факт такої розмови німецьких військових:

“Я вважаю, що офіцери робили те, що вони повинні робити - розмірковувати над різними сценаріями, власне не плануючи нічого. Також нема сумнівів, що це не означає зеленого світла від мене, чи від канцлера про застосування ракет Таурус. Вони обмірковують те, якими зрештою можуть бути сценарії. В цьому полягає їхня робота як командувачів. А ми будемо обдумувати ті результати, які вони обговорювали, що може привести до різних висновків. В будь-якому випадку в розмовах службовців ясні лінії, які не будуть перейдені щодо залучення до війни і щодо різних способів залучення", - заявив німецький міністр.

У понеділок 4 березня у Москві повідомили про виклик німецького посла на розмову до російського міністерства закордонних справ.

Напередодні один з чільних російських посадовців, колишній президент Дмитрій Медведєв, в дописів інтернетній мережі дописі 3 березня виокремлює німецьке військове і цивільне керівництво, але зрештою звинувачує Німеччину в приготуваннях до війни з Росією.