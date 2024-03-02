Шольц: Німеччина розслідуватиме російський витік запису переговорів ВПС країни про постачання Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв швидко розслідувати повідомлення про імовірний витік даних з таємних переговорів німецьких офіцерів, які обговорювали постачання Україні ракет великої дальності та можливі цілі, повідомляє британський державний мовник ВВС.

На аудіозаписі відеоконференції, який виклала у соцмережі керівниця російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, офіцери обговорюють, як ракети могли би вразити Керченський міст, який сполучає Росію з незаконно анексованим Кримом. Як заявила Симоньян, 38-хвилинний аудіозапис, який вона опублікувала у п’ятницю, включає командувача ВПС генерал-лейтенантом Інго Ґерхарца. Симоньян заявила, що це доказ того, що Німеччина планує удари по Криму.

Як додає німецький мовник DW, міністерство оборони Німеччини в суботу підтвердило факт конфіденційної розмови високопоставлених офіцерів Бундесверу щодо війни в Україні, який оприлюднили російські державні ЗМІ, але додало, що не виключає, що запис був змонтований.

"Згідно з нашою оцінкою, розмову в підрозділі ВПС було перехоплено. Наразі ми не можемо точно сказати, чи були внесені зміни в записану або транскрибовану версію, яка поширюється в соціальних мережах", – сказала речниця міністерства.

За даними журналу Der Spiegel, відеоконференція проходила не в секретній внутрішній армійській мережі, а на платформі WebEx. На записі можна чути дискусії щодо можливого використання українськими військами ракет Taurus німецького виробництва та їхнього можливого впливу.

Наприкінці лютого часопис Politico написав про те, що ЗМІ в Німеччині та США наголошують, що “Байден і Шольц начебто готуються передати Україні ракети TAURUS і ATACMS”.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова зажадала від Німеччини "невідкладно" надати пояснення щодо опублікованого аудіозапису.

"Спроби ухилитися від відповіді на питання будуть розцінюватися як визнання провини", – сказала вона.

Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки і МЗС Росії Дмитро Медведєв заявив у Telegram: «Наші одвічні суперники – німці – знову перетворилися на наших заклятих ворогів».

"Подивіться, з якою ретельністю і так детально (німці) обговорюють удари по нашій території ракетами великої дальності, вибирають цілі для ураження і обговорюють, як завдати максимальної шкоди нашій Батьківщині і нашому народу", – написав він.



Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц не хотів надсилати крилаті ракети великої дальності Taurus в Україну, посилаючись на ризик прямої участі його країни у війні.

Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після Сполучених Штатів і нарощує допомогу Києву поки питання про постачання Україні додаткового пакету безпекової допомоги застригло в Конгресі.