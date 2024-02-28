Це справа ЗСУ. Британія відповіла Шольцу на заяви про допомогу Україні з визначенням цілей для ракет Storm Shadow

Міністерство оборони Британії заявило, що використання наданих Україні ракет великої дальності є “справою ЗСУ”. Заява пролунала після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц, пояснюючи свою відмову надавати Києву ракети TAURUS, сказав, що Берлін не може наслідувати Британію та Францію в надсиланні зброї великого радіуса дії в Україну.

“Це зброя дуже великої дальності. І те, що роблять британці та французи щодо підказування цілей чи підтримки цього, не може бути зроблено в Німеччині”, — заяву Шольца цитує видання The Guardian.

“На мій погляд, було б невиправдано, якби ми так само брали участь в обранні цілей”, — зазначив Шольц 26 лютого.

Після цих заяв речник британського Міноборони в коментарі виданню AFP, що був опублікований 28 лютого, сказав: “Використання Україною Storm Shadow та процесів щодо обрання ними цілей є справою збройних сил України”.

У відомстві також додали, що використання Україною озброєння великої дальності стало “фундаментальним для захисту її території” і “змінило стратегічну картину та успішно тисне на російські сили, їх матеріально-технічне забезпечення та маршрути постачання”.

Велика Британія була першою країною, яка надала Україні ракети великої дальності Storm Shadow. Пізніше це озброєння Україна отримала від Франції та деяких інших країн, зокрема, від США.

Як повідомляв Голос Америки, радник Білого дому з питань комунікацій в сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив напередодні, що США не відкидають надання Україні ракет великої дальності ATACMS.

“Як відомо, Україні були надані APAMs, і вона їх використала з користю. Ми ніколи не знімали ATACMS з порядку денного. Вони все ще є невіддільною частиною дискусій, які ми ведемо з Україною", – сказав Кірбі.

Він зауважив, що наразі США не можуть надати Україні навіть боєприпаси, оскільки Конгрес досі не затвердив додаткової допомоги Україні, "коли українські сили вичерпують свої кулі та артилерійські снаряди, та коли їм доводиться приймати важкі рішення на полі бою, щоб просто утриматися на ключових теренах".

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