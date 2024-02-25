Зеленський прокоментував перспективи надання Україні далекобійних ATACMS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до перспектив отримання Україною від США далекобійних ракет ATACMS.

"Ми ж розуміємо, для чого вони нам потрібні, і Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. Ми дісйно довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна: я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї", – сказав президент на пресконференції 25 лютого в Києві.

Як раніше повідомляв Голос Америки, надання Україні систем ATACAMS не знято з порядку денного. Про це під час спілкування з пресою сказав радник Білого дому з питань комунікацій в сфері національної безпеки Джон Кірбі. Він також зауважив, що вже США надали Україні інші системи, які вона використала на полі бою ефективно.

"Ми надали версію ATACMS. Як відомо, Україні були надані APAMs, і вона їх використала з користю. Ми ніколи не знімали ATACMS з порядку денного. Вони все ще є невіддільною частиною дискусій, які ми ведемо з Україною", – сказав Кірбі.

Разом з тим він зауважив, що наразі США не можуть надати Україні навіть боєприпаси, оскільки Конгрес досі не затвердив додаткової допомоги Україні, "коли українські сили вичерпують свої кулі та артилерійські снаряди, та коли їм доводиться приймати важкі рішення на полі бою, щоб просто утриматися на ключових теренах".

13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва.

Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28 лютого.