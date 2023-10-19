Звіт США: Китай хоче "великого відродження нації" до 2049: нарощує армію, ядерний арсенал, посилює зв'язки з Росією

Китай випереджає попередні прогнози щодо того, як швидко він може наростити свій арсенал ядерної зброї, і "майже напевно" засвоює уроки з війни Росії в Україні щодо того, як може виглядати конфлікт навколо Тайваню. Про це йдеться у доповіді Пентагону.

"Відродження нації"

Представники американського Міноборони твердять, що Пекін продовжує свої зусилля з підриву міжнародного порядку і створює все більш ефективну армію для досягнення цих цілей. Комуністичні лідери прагнуть "великого відродження китайської нації" і створення армії "світового класу" до 2049 року – 100-ї річниці приходу до влади Комуністичної партії Китаю.

Окрім того, що Китай посилює напруженість довкола Тайваню, також китайський лідер Сі Цзіньпін проводить низку зустрічей із президентом Росії Владіміром Путіним у бажанні зміцнити альянс із РФ.

Зокрема візит президента Росії Владіміра Путіна до Китаю мав на меті продемонструвати довіру та "безмежне" партнерство між країнами попри повномасштабну російську агресію в Україні.

Водночас вторгнення Росії в Україну "стало великим, несподіваним викликом" для Китаю, йдеться у звіті, змушуючи його зважувати свої відносини та матеріальну підтримку Росії з "репутаційними чи економічними втратами", які він може понести.

Ядерне озброєння

Також документ Пентагону свідчить, що Пекін "досить швидко модернізує і диверсифікує й розширює свої ядерні сили", включаючи інвестиції у сухопутні, морські та повітряні платформи для несення ядерного боєзаряду, а також у розробку нових міжконтинентальних балістичних ракет, що можуть потенційно сягати континентальної частини США, Гаваїв та Аляски.

Як відзначає AP, тогорічна доповідь Пентагону щодо Китаю попереджала, що Пекін має намір майже вчетверо збільшити кількість боєголовок до 1500 до 2035 року. Натомість у звіті за 2023 рік зазначено, що Пекін має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року. Сполучені Штати мають 3750 активних ядерних боєголовок.

Американська влада на різних рівнях, так само як і інші західні лідери, повсякчас називають Китай найбільшою загрозою національній безпеці та світовому порядку.

Нагадаємо, напередодні Держдума РФ ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Раніше у Держдепі США заявили, що стурбовані цим, адже "такий крок будь-якої держави-учасниці, зроблений без необхідності, ставить під загрозу глобальну норму, яка забороняє ядерні випробування" повідомляє Reuters.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань було ухвалено Генасамблеєю ООН у 1996 році. З ядерних держав Індія, Пакистан та КНДР не підписали договір, а США та Китай підписали, але не ратифікували. Нещодавно Росія стверджувала, що провела "успішні" випробування ядерної зброї "Буревісник", нагадує Радіо Свобода.

У статті використано матеріали AP