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- Голос Америки
Війна в Ізраїлі, посилення співпраці між Китаєм та РФ, зустріч з Орбаном - Путін розпочав візит у Пекін
Візит президента Росії Владіміра Путіна до Китаю має на меті продемонструвати довіру та "безмежне" партнерство між країнами попри повномасштабну російську агресію в Україні.
Головний гість форуму
Під час прибуття Путіна до Народної зали на вечірній бенкет для міжнародних представників, які відвідують форум "Один пояс, один шлях", Сі й Путін усміхались і тисли одне одному руки, а як головний гість форуму, російський президент стояв праворуч від Сі під час позування для групового фото.
У середу на форумі Путін також виступить після вступної промови Сі. Пізніше того ж дня вони проведуть двосторонні переговори.
Востаннє китайський лідер Сі Цзіньпін бачився із Путіним, якого він називає своїм "любим другом" у Москві через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у причетності до насильницької депортації українських громадян, включаючи дітей, на територію Росії – що є воєнним злочином, нагадує Reuters.
Тоді ж у Москві Сі запросив Путіна до Пекіна. Для очільника Кремля це другий закордонний візит із часу оголошення ордера МКС - раніше він відвідав Киргизстан.
Востаннє Путін відвідував Китай під час зимових Олімпійських ігор в лютому 2022 року - за лічені дні до того, як РФ розпочала повномасштабну агресію проти України.
Війна на Близькому Сході
Під час зустрічей у Пекіні Путін і Сі обговорять ізраїльсько-палестинський конфлікт, повідомили у Кремлі. У понеділок Путін провів телефонні переговори із лідерами у регіоні: ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу, президентами Ірану Ібрагімом Раїсі, Сирії Башаром Асадом, Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі та палестинським лідером Махмудом Аббасом.
Напередодні візиту Путіна конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом обговорили у Пекіні міністри закордонних справ Росії Сергій Лавров і Китаю Ван Ї. Головний китайський дипломат закликав до припинення вогню, "повернути обидві сторони за стіл переговорів і створити екстрений гуманітарний канал, щоб запобігти подальшій гуманітарній катастрофі".
CNN відзначає, що й Москва, і Пекін критикували дії Ізраїлю й закликали до припинення вогню, й тепер вони намагаються посилити свої спроби проявити лідерство у міжнародному питанні, альтернативне до США - на тлі візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю.
При цьому, як зазначає чимало експертів, Росія віддавна залучена у терористичну активність на Близькому Сході, й поточна ситуація в Ізраїлі вигідна Путіну. Оглядачі кажуть, що Кремль уже використовує і, ймовірно, продовжить використовувати атаки бойовиків в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України. Також, за даними української розвідки, РФ передала ХАМАСу трофейну зброю, захоплену в Україні, використовуючи свої приватні військові компанії.
Посилення співпраці
Форум "Один пояс, один шлях" зосереджується на ініціативі Сі зі зведення глобальної інфраструктури та енергетичних мережі, що з'єднають Азію з Африкою та Європою через сухопутні та морські маршрути.
З початку повномасштабної війни в Україні Кремль лише зміцнив свої енергетичні зв'язки з Пекіном: зараз Росія експортує до Китаю близько 2,0 мільйона барелів нафти на день - це понад третина її загального експорту сирої нафти.
Москва також планує побудувати другий газопровід до Китаю "Сила Сибіру-2", який проходитиме через Монголію і матиме річну пропускну здатність у 50 мільярдів кубометрів. Хоча у Кремлі заявили, що двосторонніх енергетичних угод під час цього візиту не підписуватимуть, до російської делегації у Пекіні входять керівники російських нафтогазових гігантів "Роснєфть" і "Газпром".
Водночас як повідомляв Голос Америки, хоча Москва і Пекін навряд чи створять повноцінний військовий альянс, їхнє оборонне співробітництво буде розвиватися. Зокрема, експерти припускають, що йтиметься про посилення оперативної сумісності, співпраці для спільної демонстрації сили зокрема в Арктиці, а також про спільні зусилля з розробки протиракетної оборони, що може ускладнити ядерну політику для США та союзників в Азії та Європі.
Вашингтон неодноразово застерігав Пекін від постачання Путіну зброї для війни в Україні. При цьому саме Китай американські посадовці називають найбільшим суперником для Вашингтона, а Росію - вважають найбільшою загрозою безпеці.
Оглядачі нагадують, що Сі повинен балансувати між тісними особистими стосунками з Путіним і реальністю залежності на багатьох рівнях між економіками США та Китаю.
Путін й Орбан
У Пекіні Путін уже зустрівся з іншим лідером, з яким підтримує тісні взаємини, - угорським прем'єром Віктором Орбаном. Як зазначає Politico, він вперше публічно потиснув руку європейському лідеру після початку повномасштабної агресії Росії проти України.
Під час зустрічі вони підтвердили свою відданість двостороннім відносинам. Також Путін й Орбан обговорили постачання газу та нафти та питання ядерної енергетики, адже за контрактом 2014 року, укладеним без тендеру, російський енергетичний гігант "Росатом" будує атомну електростанцію в Угорщині, нагадує Reuters. Востаннє вони спілкувалися віч-на-віч 1 лютого 2022 року на кількагодинній зустрічі в Москві.
Будапешт зберігає відносини із Москвою, критикує санкції проти Росії та продовження фінансової та військової допомоги Україні. У жовтні стало відомо, що ЄС розглядає можливість розблокування мільярдів євро для Угорщини, які були заморожені через занепокоєння щодо порушення верховенства права у державі - таким чином Брюссель хоче отримати схвалення Будапешта щодо допомоги Україні, включаючи початок переговорів про членство для Києва.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Катар, який посприяв поверненню кількох українських дітей з Росії, може бути посередником у переговорах з ХАМАСом – ЗМІ
«Дипломатичним проривом» називають західні оглядачі повернення з Росії чотирьох українських дітей, чиєму возз’єднанню з родинами посприяв Катар. Оглядачі зазначають, що роль Катару як посередника може посилитися на тлі військових дій між Ізраїлем та ХАМАСом у Смузі Гази.
Низка англомовних ЗМІ пише, що у понеділок Катар та українські урядовці заявили, що вдалося повернути додому в Україну чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років після того, як Катар взяв участь у переговорах як посередник.
За повідомленнями ЗМІ, одна дитина вже повернулася до своєї сім’ї в Україні, а інша зараз зі своєю матір’ю повертається через Катар. Решта дітей має повернутися в Україну цього тижня.
Катар говорить, що виробив механізм повернення українських дітей з Росії
За повідомленням Forbes, Міністерство закордонних справ Катару заявило, що після місяців таємних дипломатичних переговорів, які проводилися на прохання Києва, вдалося домовилося не лише про повернення цих чотирьох дітей, але і про цілий механізм, який допоможе поверненню дітей з Росії до їхніх родин в Україні.
Міністерка міжнародного співробітництва Катару Лолва Аль Хатер заявила, що репатріація є «лише першим кроком», зауважує Forbes. Вона сказала, що «продовжуватиме своє посередництво в цьому та інших контекстах» і додала, що сподівається, що ця схема «прокладе шлях» до ослаблення напруженості між Москвою та Києвом.
Газета Washington Post повідомила, посилаючись на неназваного українського чиновника, що українські діти пройшли через посольство Катару в Москві та звідти різними маршрутами поїхали додому. Деякі прямували або мали їхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші поїхали через Білорусь, і поїздка включала кілька видів транспорту, включаючи дипломатичний конвой, поїзд і приватний чартерний літак через Катар, сказав чиновник, якого цитує WP.
Катар бачить себе посередником не лише у переговорах з Росією, але і на Близькому Сході
Часопис Forbes називає цю подію «дипломатичним проривом», який охоплює «одне з найбільш чутливих питань війни» – депортацію тисяч українських дітей, і яке «призвело до звинувачень у воєнних злочинах проти президента Росії Володимира Путіна».
Американський щоденник Washington Post (WP) зауважує, що Катар уже не вперше бере участь у делікатних переговорах.
«Ця невелика країна Перської затоки часто була ключовим учасником переговорів у глобальних кризах і могла б зіграти важливу роль у переговорах щодо триваючої війни між Ізраїлем і ХАМАСом, бойовим угрупованням, яке контролює Сектор Гази», – зауважує вашингтонська газета.
Як додає WP, деякі високопоставлені лідери ХАМАСу живуть у Катарі, тому для Дохи важливо показати, що вона є ефективним дипломатичним посередником, а не лише безпечним притулком для ймовірних терористів.
Західні аналітики вважають участь Катару в такого роду переговорах «суперечливою» через зв’язки країни зі Заходом з одного боку, а з іншого – через зв’язки країни з тими, хто оголосив себе ворогами Заходу.
«Роль Катару здається суперечливою, оскільки він є одним із головних союзників Сполучених Штатів поза НАТО, але він також зберігає зв’язки з організаціями, проти яких США вводять санкції, такими як ХАМАС, Талібан та Іран», — сказав Ельхам Фахро, науковий співробітник Лондонського аналітичного центру Chatham House.
Він додає, що успіх Катару в цих переговорах може зміцнити його «репутацію глобального дипломатичного посередника».
Як нагадує WP, у червні прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані, який також є міністром закордонних справ, відвідав Москву, де зустрівся з Путіним та іншими високопосадовцями.
Наступного місяця він відвідав Україну, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час тієї поїздки він також пообіцяв надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на охорону здоров’я, освіту та розмінування. Під час цього візиту прем’єр-міністр України Денис Шмигаль публічно подякував Катару за готовність виступити посередником у поверненні українських дітей з Росії.
У березні 2023 року судді Міжнародного кримінального суду в Гаазі видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яких вони звинуватили їх у воєнних злочинах, заявивши, що обидва несуть індивідуальну відповідальність за «незаконну депортацію» та «незаконне переміщення» українських дітей до Росії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков засудив тоді ордери на арешт як «обурливі та неприйнятні», він додав також, що Росія не є стороною Міжнародного кримінального суду, тому ці ордери її не стосуються.
Як повідомляв Голос Америки, за офіційними даними української влади, Росія незаконно депортувала майже 20 тисяч неповнолітніх українців. При цьому за деякими джерелами, цей показник може сягати 744 тисяч. Близько 400 з них Україні вдалося репатріювати.
В інтерв’ю Голосу Америки наприкінці вересня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Україні бракує міжнародних механізмів, які допомагали б повертати українських дітей, незаконно вивезених до Росії.
Занепокоєння відсутністю такого механізму висловило минулого тижня також Управління ООН з прав людини.
Військова форма та броня – чому захисницям важливо мати екіпірування жіночого зразка. Відео
За два роки кількість жінок у ЗСУ зросла на 12 тисяч. Зараз службу проходять майже 43 тисячі військовослужбовиць. Попри це, жінки й досі отримують військову форму та броню чоловічого зразка.
31 танк Abrams вже в Україні, підтвердили в Пентагоні Голосу Америки
Пентагон — Усі обіцяні Києву адміністрацією Байдена 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва прибули в Україну, повідомляє Пентагон.
Полковник Мартін О’Доннелл, речник армії США в Європі та Африці, повідомив Голосу Америки, що всі українці, які тренувалися на танках із американськими військовими в Німеччині, також повернулися в Україну.
«Ми виконали угоду. З цього моменту вони [Україна] мають визначати, коли і де вони забезпечать цей потенціал», — сказав О’Доннелл.
Військові чиновники кажуть, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams відправлять на поле бою, оскільки українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти російських військ.
«Я думаю, що Україна буде обмірковано вирішувати, коли і де вона це використає, – сказав О’Доннелл. - Танк Abrams — чудова бронемашина, але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися».
Перша партія танків американського виробництва Abrams було доставлено в Україну наприкінці минулого місяця, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Доставка відбулася швидше, ніж передбачалося, і вчасно для можливого використання в останні тижні контрнаступу Києва проти російських військ перед настанням зими.
Abrams доповнить інші західні танки, які вже є в арсеналі України, оскільки вона бореться за повернення контрольованих Росією територій у східних і південних областях України.
США обіцяли надати танки Abrams на початку цього року, а європейські країни зобов'язались поставити німецькі танки Leopard 2, які Берлін не хотів схвалювати без аналогічного зобов’язання з боку Сполучених Штатів.
Першою країною, яка погодилася відправити західні танки в Україну, була Велика Британія, яка передала в січні цього року свої танки Challenger 2, які надійшли навесні.
Британський майор Нік Бріджес сказав Голосу Америки невдовзі після оголошення Великої Британії, що танки Challenger 2 можуть «витримати кілька влучень і залишатися в бою», навіть якщо вони вважаються повільнішими за танки Abrams і Leopard 2.
«Бої в Україні будуть повільними, і вам потрібен такий важкий танк, як Challenger (танк 2), який може тримати удар більше ніж Т-72 (танк російського виробництва), який, ймовірно, буде знищено після одного раунду», – сказав він Голосу Америки.
Російські війська минулого місяця вперше підбили танк Challenger 2 в Україні. Тоді опубліковане відео показало палаючий сильно пошкоджений танк, а західне джерело в обороні підтвердило ЗМІ, що танк справді був танком Challenger 2 і що весь екіпаж пережив атаку.
Україна надала запит на сотні західних танків для свого наступу. Наразі вони отримали десятки.
Україна посилила кампанію ракетних ударів і ударів безпілотниками, щоб вразити цілі глибоко за російськими лініями оборони, що призвело до повторних ударів по частинах окупованого Кримського півострова.
Але з наближенням зими українським військам ще не вдалося досягти вирішального прориву, що викликає занепокоєння серед прихильників Києва щодо майбутнього міжнародної підтримки.
Прибуття танків Abrams в Україну відбулося після того, як минулого тижня Сполучені Штати надали Україні додаткову військову допомогу на суму до 200 мільйонів доларів.
У Пентагоні заявили, що пакет включав зброю для протиповітряної оборони, таку як ракета AIM-9 Sidewinder, артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові ракети TOW, а також 155-мм і 105-мм снаряди.
Цей пакет ознаменував собою 48-й випадок, коли США використали президентські повноваження щодо скорочення, щоб забезпечити українську армію обладнанням із американських запасів, і це було вперше після того, як Конгрес виключив нову допомогу Україні в законопроєкт про тимчасові витрати, ухваленому минулого місяця, щоб запобігти закриттю уряду.
З початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько 44 мільярдів доларів. У Пентагону все ще є близько 5 мільярдів доларів із затвердженого Конгресом фінансування військової допомоги Україні.
Невдовзі після ухвалення законопроєкту про тимчасові витрати Палата представників усунула спікера Палати представників Кевіна Маккарті з посади спікера. Палата ще має проголосувати за нового спікера, і нова допомога Україні може залежати від того, кого буде обрано.
- Голос Америки
“Це чудово для Польщі, ЄС та України, але погано для Орбана та Путіна” – експерти про результати виборів у Польщі
Три опозиційні партії у Польщі сумарно перемогли партію “Право і справедливість”, яка 8 років перебувала при владі і цього року здобула найбільше голосів на виборах, але менше, ніж опозиціонери сукупно.
Згідно з результатами опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць Державна виборча комісія Польщі оголосила остаточні результати:
- «Право і справедливість» – 35,38% голосів виборців (194 мандати);
- «Громадянська коаліція» – 30,7% (157 мандатів);
- «Третій шлях» – 14,4% (65 мандатів);
- «Лівиця» – 8,61% (26 мандатів);
- «Конфедерація» – 7,16% (18 мандатів).
Явка виборців становила 74,38%. Як інформує агенція АР, це рекордна явка за всю історію проведення парламентських виборів у Польщі та перевищує навіть рівень 63% у 1989 році - "голосування, яке спровокувало крах репресивної комуністичної системи, підтримуваної Радянським Союзом".
Раніше видання Радіо Свобода прогнозувало, що результат виборів 2023 року “матиме драматичні наслідки як для Польщі, так і для Європи в цілому”.
"Це чудово для Польщі, для ЄС, для Німеччини та України, але погано для Віктора Орбана та Володимира Путіна", - прокоментував результати екзит-полів експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд.
У дискусії в мережі Х він додав: "ПіС [польська партія Право і справедливість, - ред.] була налаштована проти ЄС і Німеччини, вона підривала свободу ЗМІ та верховенство права в Польщі, що добре для Путіна. Прем'єр-міністр Моравецький заявив, що припинив поставки зброї в Україну, що викликало занепокоєння та запити США. Таким чином, ПіС була хорошою для Путіна (хоча і не його другом)".
Думку Аслунда підтримав і юрист, коментатор MSNBC Тістан Снелл.
У соцмережі Х він написав: "У Росії невдалий день. Польща обирає Європу і демократію – і свою дружбу з Україною".
Польща наразі очікує формування нового уряду.
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