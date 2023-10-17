Війна в Ізраїлі, посилення співпраці між Китаєм та РФ, зустріч з Орбаном - Путін розпочав візит у Пекін

Візит президента Росії Владіміра Путіна до Китаю має на меті продемонструвати довіру та "безмежне" партнерство між країнами попри повномасштабну російську агресію в Україні.

Головний гість форуму

Під час прибуття Путіна до Народної зали на вечірній бенкет для міжнародних представників, які відвідують форум "Один пояс, один шлях", Сі й Путін усміхались і тисли одне одному руки, а як головний гість форуму, російський президент стояв праворуч від Сі під час позування для групового фото.

У середу на форумі Путін також виступить після вступної промови Сі. Пізніше того ж дня вони проведуть двосторонні переговори.

Востаннє китайський лідер Сі Цзіньпін бачився із Путіним, якого він називає своїм "любим другом" у Москві через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у причетності до насильницької депортації українських громадян, включаючи дітей, на територію Росії – що є воєнним злочином, нагадує Reuters.

Тоді ж у Москві Сі запросив Путіна до Пекіна. Для очільника Кремля це другий закордонний візит із часу оголошення ордера МКС - раніше він відвідав Киргизстан.

Востаннє Путін відвідував Китай під час зимових Олімпійських ігор в лютому 2022 року - за лічені дні до того, як РФ розпочала повномасштабну агресію проти України.

Війна на Близькому Сході

Під час зустрічей у Пекіні Путін і Сі обговорять ізраїльсько-палестинський конфлікт, повідомили у Кремлі. У понеділок Путін провів телефонні переговори із лідерами у регіоні: ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу, президентами Ірану Ібрагімом Раїсі, Сирії Башаром Асадом, Єгипту Абделем Фаттахом аль-Сісі та палестинським лідером Махмудом Аббасом.

Напередодні візиту Путіна конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом обговорили у Пекіні міністри закордонних справ Росії Сергій Лавров і Китаю Ван Ї. Головний китайський дипломат закликав до припинення вогню, "повернути обидві сторони за стіл переговорів і створити екстрений гуманітарний канал, щоб запобігти подальшій гуманітарній катастрофі".

CNN відзначає, що й Москва, і Пекін критикували дії Ізраїлю й закликали до припинення вогню, й тепер вони намагаються посилити свої спроби проявити лідерство у міжнародному питанні, альтернативне до США - на тлі візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю.

При цьому, як зазначає чимало експертів, Росія віддавна залучена у терористичну активність на Близькому Сході, й поточна ситуація в Ізраїлі вигідна Путіну. Оглядачі кажуть, що Кремль уже використовує і, ймовірно, продовжить використовувати атаки бойовиків в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США та Заходу до України. Також, за даними української розвідки, РФ передала ХАМАСу трофейну зброю, захоплену в Україні, використовуючи свої приватні військові компанії.

Посилення співпраці

Форум "Один пояс, один шлях" зосереджується на ініціативі Сі зі зведення глобальної інфраструктури та енергетичних мережі, що з'єднають Азію з Африкою та Європою через сухопутні та морські маршрути.

З початку повномасштабної війни в Україні Кремль лише зміцнив свої енергетичні зв'язки з Пекіном: зараз Росія експортує до Китаю близько 2,0 мільйона барелів нафти на день - це понад третина її загального експорту сирої нафти.

Москва також планує побудувати другий газопровід до Китаю "Сила Сибіру-2", який проходитиме через Монголію і матиме річну пропускну здатність у 50 мільярдів кубометрів. Хоча у Кремлі заявили, що двосторонніх енергетичних угод під час цього візиту не підписуватимуть, до російської делегації у Пекіні входять керівники російських нафтогазових гігантів "Роснєфть" і "Газпром".

Водночас як повідомляв Голос Америки, хоча Москва і Пекін навряд чи створять повноцінний військовий альянс, їхнє оборонне співробітництво буде розвиватися. Зокрема, експерти припускають, що йтиметься про посилення оперативної сумісності, співпраці для спільної демонстрації сили зокрема в Арктиці, а також про спільні зусилля з розробки протиракетної оборони, що може ускладнити ядерну політику для США та союзників в Азії та Європі.

Вашингтон неодноразово застерігав Пекін від постачання Путіну зброї для війни в Україні. При цьому саме Китай американські посадовці називають найбільшим суперником для Вашингтона, а Росію - вважають найбільшою загрозою безпеці.

Оглядачі нагадують, що Сі повинен балансувати між тісними особистими стосунками з Путіним і реальністю залежності на багатьох рівнях між економіками США та Китаю.

Путін й Орбан

У Пекіні Путін уже зустрівся з іншим лідером, з яким підтримує тісні взаємини, - угорським прем'єром Віктором Орбаном. Як зазначає Politico, він вперше публічно потиснув руку європейському лідеру після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Під час зустрічі вони підтвердили свою відданість двостороннім відносинам. Також Путін й Орбан обговорили постачання газу та нафти та питання ядерної енергетики, адже за контрактом 2014 року, укладеним без тендеру, російський енергетичний гігант "Росатом" будує атомну електростанцію в Угорщині, нагадує Reuters. Востаннє вони спілкувалися віч-на-віч 1 лютого 2022 року на кількагодинній зустрічі в Москві.

Будапешт зберігає відносини із Москвою, критикує санкції проти Росії та продовження фінансової та військової допомоги Україні. У жовтні стало відомо, що ЄС розглядає можливість розблокування мільярдів євро для Угорщини, які були заморожені через занепокоєння щодо порушення верховенства права у державі - таким чином Брюссель хоче отримати схвалення Будапешта щодо допомоги Україні, включаючи початок переговорів про членство для Києва.

У статті використано матеріали Reuters